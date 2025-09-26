Thiếu bãi đỗ xe, khu thể thao, TP.HCM đề xuất dùng gầm cầu 26/09/2025 09:59

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất sửa Luật để được tận dụng không gian dưới gầm cầu làm bãi đỗ xe và khu thể thao, nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết cho người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi Luật để TP.HCM có thể tận dụng không gian dưới gầm cầu làm bãi đỗ xe và khu thể thao.

Đó là kiến nghị của Sở Xây dựng TP.HCM trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan về triển khai thực hiện Công điện số 157 ngày 4-9-2025 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06 ngày 2-9-2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo sở này, qua quá trình kiểm tra thực tế, TP.HCM còn một số gầm cầu đang bị tận dụng làm bãi giữ xe trái phép như cầu Ông Lớn và cầu Him Lam.

Còn cầu Rạch Ông có tình trạng để xe máy dưới gầm cầu (tự phát); không gian dưới gầm cầu Lò Gốm bị sử dụng làm kho chứa vật tư, chất thải xây dựng...; cầu cạn Phú Mỹ - nút giao Khu A, Đô thị mới Nam Thành phố vẫn có một số vị trí đỗ xe tự phát, điểm tập kết rác thải...

Đối với khu vực trung tâm TP.HCM, quy hoạch bãi đỗ xe ô tô, xe taxi là 550,96 ha được xác định theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó khoảng 193 ha quy hoạch bãi đỗ xe ô tô chưa xác định cả vị trí và quy mô (chỉ dự kiến bố trí tại các khu thương mại, dịch vụ… khoảng 83 ha); các bãi và điểm đỗ xe trong khu dân cư với tổng diện tích 110 ha; bãi đỗ xe taxi là 30,98 ha;

Phần còn lại sẽ được bố trí dọc theo Vành đai 2 tại các vị trí giao cắt với các đường hướng tâm (Quốc lộ 1, 13, 22, 1K, 50; Cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Đường tỉnh 10, 12, 14, 15, 16; ...);

Tuy nhiên, hiện nay các bãi đỗ xe ô tô, xe taxi mới chỉ thực hiện được 2,69 ha, đạt 0,5%. Ngoài ra, sau khi sáp nhập, TP.HCM đang triển khai lập các đồ án Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật xác định theo ranh giới hành chính mới.

TP.HCM đề xuất dùng gầm cầu làm bãi đỗ xe.

Theo quy định tại Luật Đường bộ, Nghị định số 165 của Chính phủ không cho phép khai thác, sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt là không gian dưới gầm cầu.

"Hiện nay, nhu cầu đỗ xe của người dân TP rất lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, người dân TP hiện rất thiếu các khu thể dục thể thao, sân bãi phục vụ hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Việc tận dụng các vị trí dạ cầu để tổ chức bãi trông giữ xe, hoạt động thể dục thể thao sẽ góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị" - Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trên, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo cơ quan Quốc hội và Chính phủ xem xét, sửa đổi Luật Đường bộ, Nghị định số 165 theo hướng giao UBND cấp tỉnh quyết định việc sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới dạ cầu cho mục đích phục vụ công cộng, phù hợp với điều kiện thực tế, không được ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, đảm bảo an toàn PCCC cháy theo quy định và không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.