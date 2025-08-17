'Thỏ mọc sừng' ở Mỹ: Vô hại nhưng đáng ngại! 17/08/2025 15:30

(PLO)- Hiện tượng "thỏ mọc sừng" tràn lan ở bang Colorado (Mỹ) là do virus papilloma gây ra các khối u, thường là lành tính, và lây truyền do sự nở rộ của loài bọ ve.

Các nhà khoa học cho biết việc nhiều chú thỏ đuôi bông ở bang Colorado (Mỹ) mọc những chiếc “sừng” kỳ lạ và có phần rùng rợn nhìn chung không gây hại cho loài động vật này, song là chỉ dấu cho sự gia tăng đáng kể của loài bọ ve trong mùa hè năm nay, theo hãng tin Axios.

Trong tuần qua, người dân Colorado đã chia sẻ những hình ảnh được mô tả như “thỏ mọc sừng”, “thỏ xúc tu”, “thỏ thây ma”… do có những khối u kỳ dị, giống mụn cóc, và ở phần đầu.

Tuy nhiên, đây không phải điều mới mẻ ở Bắc Mỹ khi trong dân gian cũng có những truyền thuyết về “thỏ sừng hươu” từ gần 100 năm trước và các nhà khoa học cũng đã lý giải được hiện tượng này.

Một con thỏ với các khối u Shope trên đầu do nhiễm virus papilloma. Ảnh: TORONTO HEALTH HUB

Theo người phát ngôn Cơ quan Công viên và động vật hoang dã bang Colorado – bà Kara Van Hoose, hiện tượng “thỏ mọc sừng” này là do virus papilloma – loại mầm bệnh đã từng được phát hiện ở Colorado trước đây.

“Virus [papilloma] lây lan qua côn trùng cắn như bọ chét hoặc bọ ve. Nó gây ra các khối u giống như mụn cóc trên mặt” – bà Van Hoose nói.

Loại khối u này được đặt tên là u Shope, theo tên GS Richard Shope – người đã phát hiện ra căn bệnh này và virus papilloma ở thỏ hồi năm 1933.

Một con thỏ với các khối u Shope trên đầu do nhiễm virus papilloma. Ảnh: Universal Images Group

Theo Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, virus papilloma chủ yếu ảnh hưởng đến thỏ đuôi bông và thường được phát hiện ở vùng Trung Tây nước Mỹ, gây ra các “nốt đen trên da, thường là ở đầu” và “đôi khi, các khối u có thể dài ra, trông giống như sừng”.

Bà Van Hoose cho biết những khối u này là lành tính và không gây hại trực tiếp cho thỏ nhưng có thể ảnh hưởng tới khả năng ăn uống của chúng nếu khối u mọc ở vùng miệng hoặc mắt.

Hầu hết “thỏ mọc sừng” đều có thể bình phục và sống sót sau khi bị nhiễm bệnh vì “động vật có thể tự đào thải virus ra khỏi cơ thể”.

Biến đổi khí hậu và sự nở rộ của các loài ngoại lai xâm lấn được cho là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện phổ biến hơn của những “thỏ mọc sừng” này.

Một con thỏ với các khối u Shope trên đầu do nhiễm virus papilloma. Ảnh: Universal Images Group

Virus papilloma không thể lây sang người hay động vật khác nhưng vẫn có một số chủng virus liên quan tới bọ ve có thể gây bệnh ở người. Do đó, bà Van Hoose cảnh báo người dân không nên để vật nuôi tiếp xúc với những con “thỏ mọc sừng”.

Axios lưu ý rằng sự lây lan của virus papilloma diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch bọ ve và các loại côn trùng khác trong mùa hè năm nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca cấp cứu liên quan đến bọ ve đang tăng trên toàn nước Mỹ, chạm mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2019.