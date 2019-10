2 lãnh đạo đồn biên phòng cho thuê đất quốc phòng bị cách chức

Chiều 23-10, trao đổi với PLO, Thượng tá Trần Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, xác nhận: Cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật đối với hai lãnh đạo của Đồn biên phòng Bình Ba (đóng tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP Cam Ranh, Khánh Hòa).



Đảo Bình Ba có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Ánh, Đồn trưởng, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức đồn trưởng, điều chuyển về làm trợ lý phòng trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phùng Văn Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Bình Ba, bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng, cách chức chính trị viên, điều chuyển làm trợ lý phòng chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.



Thượng tá Trần Quốc Toản nói cá nhân ông cũng đã nhận trách nhiệm người đứng đầu và đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc dù vụ việc sai phạm xuất phát từ thời vị chỉ huy trưởng tiền nhiệm. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm sẽ tổ chức kiểm tra các đơn vị khác trong lực lượng biên phòng tỉnh để chấm dứt tình trạng tương tự.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa cho hay năm 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Đồn biên phòng Bình Ba ký hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba và ba hộ dân thuê 9.867 m2 đất quốc phòng trong khu vực do đơn vị quản lý. Doanh nghiệp, các hộ dân này đã xây dựng nhà hàng kinh doanh trên diện tích đất quốc phòng này.

Theo Thượng tá Trần Quốc Toản, sau khi vụ việc được phát hiện, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh lý, chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba và ba hộ dân. Doanh nghiệp, các hộ dân này đã dừng mọi hoạt động kinh doanh, tự nguyện tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Đồn Biên phòng Bình Ba đúng theo cam kết. Đến cuối tháng 7-2019, toàn bộ diện tích đất quốc phòng mà Đồn biên phòng Bình Ba đã cho thuê sai quy định đã được thu hồi.

Được biết, đảo Bình Ba trong vịnh Cam Ranh có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng. Tháng 9-2015, Thủ tướng ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, trong đó quy định rõ riêng đảo Bình Ba không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch.