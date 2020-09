Bí thư, 2 Phó Bí thư Quảng Ninh cùng tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Cuối chiều 26-9, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất khoá 15, ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục tái đắc cử, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, trong chiều 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 đã thông qua danh sách nhân sự để bầu Ban chấp hành khoá mới với 59 ứng viên. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn, kết quả, có 53 người đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT. Kết quả cả Bí thư và 2 Phó bí Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá 14 đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu. Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê huyện Xuân Trường (Nam Định), trình độ Thạc sĩ quản trị kinh doanh.



Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ký nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh từ năm 2009, tới năm 2011 giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, tới năm 2013 giữ chức Bí thư Thành uỷ Móng Cái. Năm 2016 ông Ký giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, tới tháng 11-2018, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Từ tháng 9-2019, ông Ký được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Hoàng Ngân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá mới nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Ngân sinh năm 1966, quê thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), trình độ kỹ sư khai thác hầm lò, thạc sĩ kỹ thuật mỏ. Ông nguyên là cán bộ ngành than, từ năm 2009-2013 là giám đốc Công ty than Khe Chàm – TKV rồi lên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

Từ năm 2014 ông Ngân được bầu vào Ban Chấp hành rồi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, tới năm 2016 được điều động giữ chức Bí thư Thành uỷ Móng Cái. Từ năm 2018 tới nay ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ mới 2020-2025. Ông Thắng sinh năm 1973, quê Nam Từ Liêm (Hà Nội), trình độ tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ.

Ông Thắng nguyên công tác trong ngành ngân hàng, năm 2011 giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), năm 2014 giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietinbank. Năm 2016 ông Thắng trở thành Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, Đại biểu Quốc hội khoá 14.

Từ tháng 7-2018, ông Thắng được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 6-2019 được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 7-2019 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông Thắng được cử kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, gây sự chú ý của dư luận.