Ngày 23-6, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo gửi HĐND TP về tình hình thực hiện dự toán ngân sách sáu tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách sáu tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện sáu tháng đầu năm hơn 11.400 tỉ đồng, đạt 52,3% dự toán giao. Trong đó, thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) là hơn 8.000 tỉ đồng, đạt 54,92% dự toán.



Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng ước thực hiện sáu tháng đầu năm hơn 11.400 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng khoảng thời gian này, tổng chi ngân sách địa phương (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) ước thực hiện hơn 10.700 tỉ đồng, đạt 61,18% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên ước thực hiện hơn 3.400 tỉ đồng, đạt 46,53% dự toán.

UBND TP Đà Nẵng đánh giá, ước thu nội địa không kể tiền sử dụng đất sáu tháng đầu năm 2021 đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỉ lệ tăng so với cùng kỳ không cao, nguyên nhân do thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định 52/2021 và dịch COVID-19 tái bùng phát.

Trong bốn tháng đầu năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định và có tăng trưởng sau đại dịch COVID-19. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của ba khu vực kinh tế ước đạt 240.377 tỉ đồng, tăng 35.530 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản dần được khôi phục. Số lượng hồ sơ giao dịch bất động sản trong những tháng đầu năm 2021 là 14.390 hồ sơ, tăng 7.352 hồ sơ so với cùng kỳ, đã làm tăng thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng nhà đất.

Dự kiến nếu dịch COVID-19 được kiểm soát vào cuối quý II và đầu quý III, khả năng thu nội địa năm 2021 của Đà Nẵng là 19.182,4 tỉ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương và 105,4% dự toán HĐND TP giao, bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Nửa cuối năm 2021, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở TN&MT khẩn trương tổ chức đấu giá các lô đất theo chủ trương của UBND TP, xử lý thu hồi các kiến nghị về thu tiền sử dụng đất theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đà Nẵng cũng thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại năm 2021 của các cơ quan, đơn vị. TP sẽ cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, hạn chế chi hội nghị, hội thảo để đảm bảo cân đối ngân sách, dành nguồn lực phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.