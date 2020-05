Giải mã việc các nước rời bỏ Trung Quốc

Trung Quốc không phải là quốc gia “có trách nhiệm” Theo TS Nguyễn Thành Trung, thế giới lên án mạnh mẽ hành xử hung hăng của TQ ở Biển Đông, biển Hoa Đông không chỉ vì hành xử phi pháp, mà còn vì TQ lợi dụng tình hình khó khăn của các nước mùa dịch. Vì vậy, Mỹ và các nước đồng minh trong lúc đối phó với dịch vẫn thúc đẩy các hoạt động tập trận chung. Đối với đại dịch COVID-19, TQ ngày càng thể hiện họ là một quốc gia thiếu trách nhiệm. TQ đã bị cáo buộc khai man số liệu, cũng như cố tình giảm nhẹ tính nghiêm trọng của đại dịch khiến thế giới chủ quan, phản ứng không đúng mức. TQ còn bị cáo buộc trục lợi từ việc đầu cơ mùa dịch. Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa tố cáo TQ che giấu số liệu ngoại thương của mình để bí mật thực hiện chiến dịch lớn thu mua thiết bị bảo hộ cá nhân y tế (PPE) như khẩu trang, áo bảo hộ y tế,… vào tháng 1-2020, giai đoạn trước khi công bố đại dịch rồi sau đó bán lại cho các nước. Đó là chưa kể nhiều nước phát hiện hàng y tế TQ kém chất lượng. Tệ hại không kém, TQ không muốn hợp tác điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Sau nhiều sức ép từ các nước, TQ tuyên bố hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để điều tra trong bối cảnh WHO bị nghi ngờ thiên vị TQ. Chính vì vậy, TQ ngày càng thể hiện bộ mặt xấu xí của họ về tính minh bạch, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cũng như tính tuân thủ luật pháp quốc tế.