Khởi tố vụ án làm lây lan COVID-19

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vào chiều 3-12, khi đề cập đến trường hợp BN1342 không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19, trở thành nguồn lây lan bệnh cho nhiều người khác, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói: “Sắp tới, cần phải khởi tố bị can để răn đe”.



Ông đề nghị Công an TP.HCM khởi tố BN1342 với hành vi không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Kêu gọi người dân cùng thực hiện phòng, chống dịch

Về BN1347, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng bệnh nhân không tự giác khai báo với cơ quan chức năng. “Cái đó là thiếu trách nhiệm với cộng đồng” - ông Phong nhận định.



Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTBC

Tại cuộc họp, ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP.HCM. “Nơi nào không đảm bảo phải đóng cửa ngay, không để dịch chồng dịch” - ông Phong nói và giao Công an TP.HCM xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, kể cả xem xét xử lý các trường hợp không khai báo y tế.

“Chúng ta thấy bắt đầu từ việc không chấp hành các quy định trong khu cách ly mà tác động rất lớn đến TP. Thời gian tới, lãnh đạo các quận/huyện, sở/ngành phải kiểm tra chặt các quy định trong phòng, chống dịch” - ông Phong nói.

Ông cho hay là dịch đã tác động rất lớn đến an toàn sức khỏe cộng đồng và kinh tế TP.HCM. Mặc dù TP đã khống chế được các F0, F1, F2 của BN1342 nhưng sự việc đã ảnh hưởng rất lớn.



Dù đến thời điểm này không có thêm ca bệnh mới nhưng ông yêu cầu cần phải hết sức cảnh giác. Bởi ca lây nhiễm đầu tiên vào ngày 28-11, tính theo thời gian đến 12-12 mới đủ 14 ngày. “Chúng ta chưa vội cảm thấy an lòng bởi thời gian ủ bệnh kéo dài” - ông Phong nói và yêu cầu các ngành chức năng phải kiểm soát nhanh dịch bệnh để giữ vững thành quả vừa đạt được.

Ông yêu cầu các sở/ngành, quận/huyện phải xem công tác kiểm soát dịch là nhiệm vụ hàng đầu đến cuối năm. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, không khoán cho cấp phó. Chủ tịch UBND các quận/huyện phải chịu trách nhiệm nếu các trường hợp cách ly tại nhà đi ra khỏi nơi ở. Ông yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang trong cộng đồng, thường xuyên rửa tay, khử khuẩn, đẩy mạnh cài đặt phần mềm Bluezone để truy vết. Các cuộc họp, hội nghị nếu tổ chức phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch...

Ông cũng kêu gọi người dân TP.HCM cùng thực hiện công tác phòng, chống dịch, cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Phải kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm khắc những cá nhân vi phạm quy định về cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại phiên họp Chính phủ

thường kỳ vào sáng 2-12

Công an sẽ kiến nghị “bịt lỗ hổng” khi điều tra

Trước đó, trưa 3-12, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở TT&TT cùng Công an TP.HCM họp báo, cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người tại TP.HCM.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin: Sau khi xảy ra việc dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, công an đã tiến hành xác minh, xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có hành vi lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác.

Qua xác minh ban đầu, căn cứ theo pháp luật, ngày 3-12, Công an TP.HCM đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người để điều tra.

Về các câu hỏi ai sẽ bị khởi tố, đối tượng nào liên quan; trách nhiệm của Vietnam Airlines; những lỗ hổng quản lý trong các khu cách ly... mà các PV đặt ra tại cuộc họp, ông Sỹ Quang trả lời: Công an khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra, xác minh toàn diện, khách quan, thận trọng theo quy định để xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

“Về việc khi nào khởi tố bị can, ai là bị can, công an còn phải làm nhiều bước mới có quyết định khởi tố bị can” - ông nói.

Theo ông Quang, hiện có một số người liên quan vụ án đang bị bệnh, cách ly. Do đó cơ quan điều tra vừa tuân thủ quy định điều tra, vừa phải tuân thủ quy định về cách ly, phòng chống dịch bệnh cho nên phải có thời gian.

Ông cũng cho hay qua vụ án, ngoài việc xác định mức độ, tính chất vi phạm để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, cơ quan an ninh điều tra còn có chức năng phát hiện các lỗ hổng về hành lang pháp lý để kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung nhằm ngăn chặn, giảm thiểu số người vi phạm. Nếu đã có quy định nhưng ý thức thực hiện của người dân chủ quan thì cũng sẽ có nhiều biện pháp chấn chỉnh.



“Việc bảo vệ khu cách ly, cách ly có thu phí… cơ quan điều tra không có thẩm quyền trả lời nhưng chúng tôi sẽ điều tra làm rõ có ai vi phạm, vi phạm cái gì, quy định nào...” - ông nói.

Thông tin thêm, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT, thông tin: Khi khởi tố vụ án hình sự thì công an sẽ đánh giá toàn diện, khách quan... Về trách nhiệm UBND các địa phương, vấn đề này cũng nằm trong phạm vi cơ quan điều tra làm rõ.

Đại diện Sở TT&TT cho hay: Thời gian tới, trung tâm sẽ phối hợp với công an để cung cấp thông tin tiếp diễn về vụ việc. “Việc công khai khởi tố vụ án vì sự việc dư luận quan tâm, cả nước quan tâm và để răn đe các đối tượng coi thường kỷ luật cách ly, coi thường tính mạng người dân” - ông Từ Lương nói.

Ngày 30-11, TP.HCM ghi nhận bốn ca dương tính mới. Trong đó có một ca lây trong khu cách ly (BN1342) và ba ca lây ngoài cộng đồng (BN1347, BN1348, BN1349). Theo Sở Y tế, BN1342 đã vi phạm cam kết đã ký liên quan đến việc cách ly. Cụ thể, tại khu cách ly của Vietnam Airlines, mỗi chuyến bay sẽ cách ly một khu riêng. Tuy nhiên, trong thời gian bốn ngày cách ly, BN1342 đã vi phạm quy định, đi từ khu này sang khu khác. Từ đó, BN nhiễm bệnh và lây cho BN1347 khi đang cách ly tại nhà. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng. Về khu cách ly của Vietnam Airlines, chiều 1-12, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tạm đóng cửa khu cách ly tập trung này. 61 người là phi công, tiếp viên, nhân viên phục vụ trong khu cách ly được đưa tới cách ly tập trung tại khách sạn Park Royal Saigon (phường 1, quận Tân Bình) và khách sạn Đệ Nhất (phường 4, quận Tân Bình).