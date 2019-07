‘Mạng xã hội ngày càng nhiều bài viết phản cảm, bịa đặt’

Sáng 11-7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cử tri và người dân, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho rằng việc quản lý mạng xã hội hiện nay chưa được chặt chẽ.



Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát tán các hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt làm ảnh hưởng xấu tới lối sống của thanh thiếu niên và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP”, bà nói. Từ đó bà đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an TP.HCM và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý an ninh mạng. Theo bà Châu, cần đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

Ngoài vấn đề trên, bà Châu cũng cho biết trong quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, người dân ghi nhận việc UBND TP xóa 180 dự án treo với tổng diện tích hơn 810 ha. Tuy nhiên, cử tri vẫn bức xúc trước quy hoạch treo, dự án treo . “Quy hoạch cũng đồng nghĩa với “treo” quyền lợi của người dân trên những dự án đó. Nếu dự án chậm thực hiện thì quyền lợi người dân vẫn tiếp tục bị “treo” và gặp rất nhiều khó khăn về cuộc sống” – bà Châu nói.

Từ đó, bà Châu kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận huyện rà soát các dự án và trình UBND TP hướng xử lý.

“Đối với những dự án chậm tiến độ nhưng có tính khả thi và phù hợp với quy hoạch thì công khai để người dân biết, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống” – bà Châu nói và lưu ý cần chú ý đến việc bố trí tái định cư cho người dân.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, đối với những đự án chậm tiến độ, chủ đầu tư không có khả năng thực hiện tuy đã gia hạn theo quy định thì kiên quyết thu hồi quyết định giao đất, tiến hành xóa quy hoạch để người dân có điều kiện ổn định chỗ ở và cuộc sống.

Đối với các dự án đã quy hoạch, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì cho phép người dân được cải tạo, sửa chữa nhà ở, kinh doanh buôn bán có thời hạn với sự kiểm tra thường xuyên của chính quyền.

Riêng về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm , bà Châu nhận định kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ những khuyết điểm, vi phạm của TP.HCM trong việc thực hiện đầu tư, xây dựng.

Bà Châu cũng cho biết cử tri mong muốn chính quyền TP trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ cần gắn với việc giải quyết khiếu kiện của những hộ dân có liên quan một cách hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật để người dân sớm ổn định cuộc sống.