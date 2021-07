Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp, nhiều người dân ở các tỉnh Tây Nguyên đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM đã tìm mọi cách để trở về quê nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân sử dụng xe cá nhân rời TP.HCM để về quê qua các cửa ngõ phía đông TP đã được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe.



Khóc xin về vì mẹ đang bệnh

Tại chốt cầu Vĩnh Bình, cửa ngõ nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương, ngành chức năng TP.HCM triển khai hai chốt kiểm dịch COVID-19 ở cả hai chiều di chuyển.

Ghi nhận của PV sáng 29-7, có rất đông xe phải quay đầu trở lại TP.HCM. Theo quan sát, lực lượng chức năng gồm CSGT, quân đội, quản lý thị trường, y tế… phải làm việc rất cật lực và giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu khi kiểm tra giấy tờ các xe qua lại.



Những người dân tự ý về quê được lực lượng chức năng yêu cầu

quay lại TP.HCM. Ảnh: TỰ SANG

Khoảng 10 giờ 30, sau khi yêu cầu hai xe máy phải quay đầu do người dân tự ý về quê ở Gia Lai và Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã dừng xe một nam thanh niên tên H. Người này vừa khóc vừa cho biết do mẹ ở quê bệnh nên phải về gấp. Hành trang của H. là một chiếc xe máy tương đối cà tàng, trên yên xe có cột một túi đựng quần áo đã cũ, một túi võng, phía trước xe H. treo một can xăng và một chai nước suối.



H. cho hay quê Gia Lai, xuống TP.HCM làm kính cửa cho một công ty từ tháng 5. Tuy nhiên, khi TP thực hiện Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh, công ty H. cũng tạm ngưng hoạt động và không trả thêm tiền lương. Mới đây, vì quá lo lắng mà mẹ H. đã bị bệnh, nhập viện nên H. quyết định về quê.

Sáng 29-7, khi H. điều khiển xe máy tới chốt kiểm soát dịch cầu Vĩnh Bình thì được lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ dừng xe và yêu cầu quay lại. “Em phải liên hệ ở quê để họ có kế hoạch đưa đón. Cho em qua thì các tỉnh khác không cho em vô, lúc đó em quay lại đây thì không có lý do để TP cho vô thì khổ nữa” - một nhân viên đang làm nhiệm vụ giải thích.

Tuy nhiên, H. cho biết gia đình báo mẹ H. ốm nặng, đang nằm bệnh viện nên H. phải về. “Các anh cho em đi đi, các chốt kia em xin được mà” - H. ngậm ngùi.

Trường hợp của H. đã được lực lượng chức năng ghi nhận và hướng dẫn H. lên vỉa hè chờ xin ý kiến. Tuy nhiên, H. lại tiếp tục đi sang các tuyến đường khác để tìm cách rời khỏi TP.

Nhiều cửa ngõ yêu cầu quay xe

Ngoài xe máy còn có rất nhiều ô tô, shipper, xe tải chở hàng không thiết yếu… cũng bị lực lượng chức năng tại chốt cầu Vĩnh Bình yêu cầu quay đầu.

Theo quan sát, trong một buổi sáng có hơn 100 trường hợp ô tô, xe máy rời TP để về quê được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu. Nhiều trường hợp xe máy sau đó đã đi sang các tuyến đường khác để tiếp tục tìm cách về quê.

Anh NĐH cho biết anh cùng vợ sinh sống và làm việc tại quận 7, những ngày qua thông tin về dịch bệnh khiến vợ chồng anh rất bất an. Đến chiều 28-7, anh và vợ quyết định đi xét nghiệm COVID-19 để đi xe máy về Đắk Lắk.

“Tôi đi qua cầu vượt Sóng Thần để về Bình Dương thì bị chốt ở đây kiểm tra nên quay về hướng cầu Vĩnh Bình nhưng cũng không được qua. Giờ vợ chồng tôi phải qua thử cầu Đồng Nai để về Lâm Đồng rồi qua Đắk Lắk chứ ở Sài Gòn cũng thất nghiệp rồi” - anh H. nói thêm.

Theo ghi nhận, có cả trăm xe máy lưu thông qua chốt để về các tỉnh Tây Nguyên đã được lực lượng chức năng giải thích rõ ràng và yêu cầu quay xe. Các trường hợp này sau đó quay về tập trung tại gầm cầu vượt ngã tư Bình Phước, một số trường hợp người dân tiếp tục đi qua cầu vượt Sóng Thần và cầu Đồng Nai để tìm cách đi qua.

Ngoài ra ở chiều từ Bình Dương vào TP.HCM, tất cả xe đều được kiểm tra giấy tờ kỹ lưỡng rồi mới được qua chốt. Riêng tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.

Một lãnh đạo Phòng CSGT cho biết trong sáng nay có khá đông người dân tự ý về quê không thông qua chính quyền địa phương. Để phòng chống dịch bệnh lây lan, Phòng CSGT đã yêu các đơn vị kiểm tra giấy tờ và yêu cầu người dân quay lại. “Chúng tôi không phải không cho người dân về mà người dân cần liên hệ chính quyền địa phương để tổ chức, hướng dẫn về sao cho an toàn” - lãnh đạo này nói thêm.

Còn theo một đội trưởng Đội CSGT, để tránh người dân tập trung tại các chốt kiểm soát cửa ngõ, đơn vị đã chủ động tuần tra, nhắc nhở người dân trên các tuyến đường không được tự ý về quê.

Xử phạt hàng trăm trường hợp ra đường không lý do Đối với các chốt kiểm soát dịch ở trung tâm TP.HCM vẫn tiếp tục triển khai lực lượng ứng trực và kiểm tra giấy tờ khi người dân ra đường. Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Xí giao với Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng triển khai tổ công tác gồm CSGT-TT, quân sự và một số tình nguyện viên kiểm tra những người dân di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng vào. UBND quận Bình Thạnh cho hay quận vẫn duy trì các chốt để kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16. Kết quả thống kê từ ngày 9-7 đến nay, toàn quận đã xử phạt 51 trường hợp ra đường không rõ lý do với số tiền xử phạt là 95 triệu đồng. Trong khi đó, quận Phú Nhuận cũng triển khai nhiều chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường trọng điểm của quận. Các chốt này làm nhiệm vụ kiểm gia giấy tờ, lý do ra đường của người dân. Cụ thể, từ khi TP triển khai Chỉ thị 12, quận Phú Nhuận đã xử phạt 382 vụ với số tiền 520 triệu đồng. Trong đó có nhiều trường hợp vi phạm ra đường sau 18 giờ.