Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành: Đã bắt người cha dượng

Ngoài vụ việc trên, Nguyễn Linh Tâm hiện đang là bị can có quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, quyết định truy nã do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ký căn cứ vào quyết định khởi tố bị can ngày 16-12-2019.

Quyết định truy nã với Nguyễn Linh Tâm. Ảnh: THẮM NGUYỄN.



Quyết định này được ký vào ngày 12-2-2020. Nhưng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương đi đâu không rõ từ trước đó.

Ngay khi xảy ra sự việc bé gái 4 tuổi nghi bị cha dượng hành hạ dã man, Tâm bị người dân và phát hiện và báo lên lực lượng chức năng. Hiện Tâm đã bị công an bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Như PLO thông tin, vụ việc được phát hiện vào ngày 29-3. Bé gái được mẹ đưa vào Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành để điều trị trong tình trạng sốt cao cùng nhiều vết phỏng nặng trên người.

Theo chị T, mẹ bé cho biết sự việc xảy ra vào ngày 22-3, người gây ra vết thương cho bé là cha dượng. Người đàn ông này thường xuyên chửi bới, đánh đập các con riêng của vợ.

Bé gái nhập viện trong tình trạng phỏng nặng. Ảnh: THẮM NGUYỄN



Đỉnh điểm vụ việc là vào chiều 22-3, khi người này chở bé N. đi trên đường bờ kênh thuộc xã Hưng Thuận. Tới đoạn đường vắng, đột nhiên người này dừng xe, đạp bé N. té xuống đất.

Mặc chị T. khóc can ngăn nhưng người này vẫn liên tục đánh và còn gí hai chân bé vào bô xe máy. Sau khi gây ra vụ việc trên, người cha dượng đã rời khỏi địa phương, đi đâu không rõ.

Ngày 30-3, liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Tây Ninh, đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan phải kiểm tra, xử lý và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 3-4.