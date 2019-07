Vụ đóng đường xây bệnh viện: 'Chính quyền xin lỗi dân'

Việc đóng đường Hồ Tông Thốc (TP Vinh, Nghệ An) để xây bệnh viện (BV) cổ phần, người dân đã phản ánh, báo chí nêu cách đây một năm, nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành mở lại con đường cho dân đi.



Quang cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Ngày 11-7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn - Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, bà Thái Thị An Chung (đại biểu huyện Tân Kỳ) nêu: “Vấn đề mở lại đường Hồ Tông Thuốc, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An làm rõ xem tiến độ thực hiện dự án mở lại đường Hồng Tông Thốc hện nay đến đâu?.

Bởi vì cuối năm 2018, trong kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường có nêu quý 1 năm 2019 sẽ thông lại đường này. Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản giao cho TP Vinh làm chủ đầu tư và kinh phí từ ngân sách tỉnh mở lại đường Hồ Tông Thốc là 4,5 tỉ đồng. Đề nghị UBND tỉnh và TP Vinh làm rõ việc mở lại đường Hồ Tông Thốc đến lúc nào sẽ hoàn thành?.

Có nhiều ý kiến băn khoăn lâu nay quản lý đường giao thông nó là công trình mang tính chất công cộng, mang lợi ích quốc gia. Như vậy, thực hiện một số dự án đầu tư thì chúng ta lại điều chỉnh đường để xây công trình, bây giờ khi người dân có yêu cầu, đòi hỏi gắt gao chúng ta đã sửa sai mở lại đường đó.

"Vấn đề ở đây tôi thấy trách nhiệm của các cơ quan các cấp các ngành trong việc phê duyệt quy hoạch, cũng như chấp thuận cho những dự án mà sử dụng đường để làm công trình thì như thế nào?. Đề nghị làm rõ hơn”, bà Thái Thị An Chung nêu.



Đường Hồ Tông Thốc đã bị đóng ngang để xây bệnh viện cổ phần nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An giải trình: “Nguyên nhân đóng đường Hồ Tông Thốc lâu nay báo chí đã nêu, UBND TP Vinh cũng đã giải trình nhiều rồi. Việc này có nguyên nhân từ năm 2003 khi quy hoạch phân khu xã Nghi Phú đã phân chia đường Hồ Tông Thốc đoạn 24m từ phía Tây bờ rào BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chia làm hai nhánh một nhánh về phía Nam bệnh viện, một nhánh về phía Bắc.

Đến năm 2004, khi quy hoạch bệnh viện, các cơ quan từ cấp xã đến cấp tỉnh cũng quan niệm đóng đường phù hợp với quy hoạch phân khu- ngày xưa gọi là quy hoạch chi tiết, thì cứ thực hiện.

Đến 2015, thì xuất hiện hợp tác công – tư về BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 thì mặc dù có hay không có BV đấy, quy hoạch đóng đường Hồ Tông Thốc có từ năm 2004 khi quy hoạch BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 1 gồm 700 giường.

Tuy nhiên, vừa rồi chưa đầu tư được hai đường phía Bắc và Nam BV dẫn đến đường Hồ Tông Thốc bị ngắt và làm cho dư luận bức xúc. Sở Xây dựng đã cùng UBND TP Vinh tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở lại đường Hồ Tông Thốc khi chưa xây dựng được theo quy hoạch.

"Hiên nay, TP Vinh đang chủ đầu tư dự án triển khi, tuy nhiên trong quá trình triển khai mở lại đường thì BV giai đoạn 2 có một số công trình ngầm như bể phốt, bể nước nó có khối lượng rất lớn chưa dời được. Hiện nay đang vướng mắc chỗ các bể đó”, ông Giang nói.



Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đứng lên giải trình.

Ông Thái Thanh Quý- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, đường Hồ Tông Thốc đã có nhiều ý kiến và đã tranh luận ở nhiều kỳ họp rồi.

“Trước đây xác định nguồn vốn mở lại đường Hồ Tông Thốc là doanh nghiệp bỏ ra để làm. Nhưng đây là đường công, đường của dân, đường của công nên quyết định cái này (mở lại đường Hồ Tông Thốc) phải là đầu tư công, phải là ngân sách nhà nước. Sau khi quyết định cái đó, giao TP Vinh thì TP cũng rất tích cực.

Báo cáo các đồng chí, trong tuần này sẽ thảm được gần 200m, chỉ còn vướng 20m cuối của phía trong thôi đó là bể xử lý nước thải của bệnh viện mới. Bởi trước đây họ thi công ra rồi, bây giờ làm đường phải lấp khoảng 2m. Bây giờ đang chờ công ty mới này (chủ đầu tư BV) thu hẹp bể nước thải lại và dịch chuyển bể xử lý nước thải vào phía trong 2m để làm đường, trả lại con đường cho dân đi.

"Anh em TP Vinh đang cam kết 30-7 này sẽ hoàn thành cho dân đi, nếu đến 20-7, công ty đó không dịch chuyển bể nước thải thì sẽ cưỡng chế. Tôi cho phép đến 50-8, chắc chắn sẽ thông đường, mở tuyến để chúng ta sử dụng lại con đường Hồ Tông Thốc”- ông Quy nêu.

Ông Thái Thanh Quý- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn , kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Video: NTV

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: “Ở đây chúng ta có một bài học rất sâu sắc về quản lý phê duyệt các quy hoạch và chiến lược phát triển. Đây là bài học rất sâu sắc mà chính quyền xin lỗi dân về việc này”.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 6-8-2018, đã phản ánh, việc đóng đường Hồ Tông Thốc để Công ty Cổ phần BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây bệnh viện đã ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân dọc tuyến đường này.

Sau khi báo nêu, chiều 11-9, tại hội trường UBND xã Nghi Phú, UBND TP Vinh chủ trì phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với người dân. Tại buổi đối thoại, đa số người dân đề nghị không đóng đường để xây bệnh viện và kiến nghị sớm mở đường Hồ Tông Thốc cho người dân đi lại.

Sáng 18-9-2018, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc giải quyết liên quan đến việc đóng và chuyển hướng đường Hồ Tông Thốc. Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (nay ông Đường đã nghỉ hưu, ông Thái Thanh Quý làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) kết luận: Mở thông lại đường Hồ Tông Thốc và phải hoàn thành trong quý 1-2019.