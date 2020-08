Xe tải, xe ben... phóng bạt mạng vào giờ cấm

Ám ảnh điểm đen tai nạn giao thông Trong nhiều ngày ghi nhận tình trạng các đoàn xe ben, xe bồn tung hoành vào giờ cấm trên các tuyến đường ở quận 2 và quận 9, chúng tôi không thấy CSGT hay thanh tra giao thông xử lý xe vi phạm. Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh nhỏ, luôn hứng chịu các xe trọng tải lớn ra vào cảng nên hay xảy ra ùn tắc và tai nạn. Theo Sở GTVT TP.HCM, trong năm 2019, đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9) đã xảy ra tám vụ tai nạn giao thông, làm chết tám người, không có người bị thương. Khoảng 21 giờ 30 tối 3-10-2019, Trường L. (29 tuổi, quê Hậu Giang) chạy xe máy 95F1-000.48 trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ cảng Phú Hữu ra đường Võ Chí Công. Khi đến cầu Huyện Thanh (phường Phú Hữu) thì va chạm với xe container 51C-250.19 chạy hướng ngược lại. Vụ việc làm L. ngã ra đường và bị xe container 51C-964.71 chạy phía sau tông trúng, tử vong tại chỗ. Hay khoảng 21 giờ tối 17-6-2019, cũng trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9), chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (32 tuổi) chạy xe máy 60B8-917.10 chở theo hai con gái nhỏ là Bùi Nguyễn Thị Như Ý (ba tuổi) và Bùi Nguyễn Quỳnh Như (sáu tuổi, cùng quê Đồng Nai) đón người cha chuẩn bị đi làm về. Khi đến đoạn lên dốc cầu Huyện Thanh thì xảy ra va chạm với một xe container khiến cả ba người ngã ra đường, bé Như không may bị xe container cán trúng, tử vong tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Hồng (một người dân địa phương) cho biết mỗi buổi sáng hoặc chiều muộn có hàng trăm xe container và ô tô tải nặng chạy trên đường này gây kẹt xe, ám ảnh người dân. Theo bà Hồng, những đoàn xe ben, xe bồn thường xuyên lưu thông vào giờ cấm cũng đã được người dân nhiều lần phản ánh đến Công an quận 9. “Trong năm qua, tôi chứng kiến hai vụ tai nạn chết người tại đây. Tôi nghĩ cơ quan chức năng nên xử lý các xe đi vào giờ cấm để người dân an tâm hơn” - bà Hồng nói thêm. Ông Hòa, một tài xế ô tô, cũng cho biết đoạn đường này là nỗi ám ảnh đối với các bậc phụ huynh. “Tôi thấy đoàn xe tải trọng lớn chạy bạt mạng bất kể ngày đêm, đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng khi con em đi học. Ngoài ra, những hộ kinh doanh, người dân cũng nơm nớp lo sợ khi lưu thông qua đây” - ông Hòa nói.