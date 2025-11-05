Thông báo xả lũ hồ chứa nước Sông Ray ở TP.HCM từ 8 giờ sáng 6-11 05/11/2025 18:00

(PLO)- Cụ thể thời gian bắt đầu xả lũ hồ chứa nước Sông Ray từ 8 giờ sáng ngày 6-11. Thời gian kết thúc (dự kiến) là 8 giờ sáng 16-11. Tổng lưu lượng xả (dự kiến) là từ 27,85 m³/s đến 137,91 m³/s.

Chiều 5-11, theo thông tin từ UBND xã Hồ Tràm, TP.HCM, xã đã có công văn gửi các ấp, cơ quan đơn vị trên địa bàn để thông tin tới người dân về việc xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray (đợt 2).

Theo đó, căn cứ vào công văn số 44/TB-TTKTTL-QLN của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray sẽ được tiến hành để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ lưu. Tính đến 7 giờ ngày 3-11, mực nước hồ Sông Ray đã ở cao trình 71,88.

Thông báo của UBND xã Hồ Tràm, TP.HCM về việc xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

Khi xả lũ, dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Ray, từ sau hồ Sông Ray đến xã Phước Hải.

Do vậy, xã Hồ Tràm yêu cầu trưởng các Ban ấp triển khai thông tin đến người dân canh tác và nuôi trồng thủy sản được biết về thời gian xả lũ, chủ động trong công tác sản xuất.

Xã Hồ Tràm yêu cầu tuyệt đối không để đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

Được biết, các xã trong khu vực ảnh hưởng của xả lũ hồ chứa nước Sông Ray cũng đã có thông báo đến người dân để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất.