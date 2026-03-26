Thủ đoạn sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 chai rượu ngoại giả ở Khánh Hòa 26/03/2026 13:58

(PLO)- Các bị can đã thu gom rượu trôi nổi trên thị trường rồi dán in tem, nhãn để sản xuất, tiêu thụ hơn 10.000 chai rượu giả, thu lợi bất chính hơn 14,6 tỉ đồng.

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán rượu giả lớn nhất Nha Trang tại Công ty TNHH Thu Hà về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Làm giả 10.800 chai rượu ngoại, thu lợi hơn 14,6 tỉ đồng

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà; Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Viết Viễn, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Văn Quốc cùng là nhân viên công ty.

10 bị can bị truy tố trong vụ sản xuất, tiêu thụ rượu giả tại Công ty TNHH Thu Hà. Ảnh; H.H

Võ Thị Châu Giang, Đặng Thị Thu Hồng, Lâm Thị Xuân Ngọc, Phan Ngọc Quỳnh Trâm cùng là kế toán công ty và Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH in TM và Dv Khang Thịnh.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thu Hà do bà Phạm Thị Thu Hà và ông Nguyễn Quang Khương góp vốn thành lập vào năm 2001. Bà Thu Hà làm giám đốc điều hành và Nguyễn Phạm Quang Huy là người giúp sức với vai trò là Phó giám đốc.

Công ty Thu Hà được xem là công ty chuyên kinh doanh rượu, bia, đồ uống không cồn lớn nhất TP Nha Trang, có trụ sở tại đường Ngô Gia Tự, phường Nha Trang.

Đến năm 2024, bà Thu Hà chết, công ty này được chuyển giao cho ông Khương làm giám đốc. Tuy nhiên, ông Khương ủy quyền cho ông Huy điều hành và không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Khoảng 10 giờ ngày 11-1-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Trần Quốc Văn và Nguyễn Viết Viễn đang bốc xếp rượu, bia dán nhãn hiệu tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ để chuyển về Công ty TNHH Thu Hà.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Thu Hà thu mua rượu, bia không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ về cất giấu tại các cửa hàng nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán thu lợi bất chính.

Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Phạm Quang Huy và Nguyễn Trọng Khanh đã có hành vi tác động trực tiếp để thuê Nguyễn Văn Hùng làm tem nhập khẩu rượu giả, làm nhãn phụ bằng tiếng Việt giả của đơn vị nhập khẩu và phân phối.

Sau đó, Huy chỉ đạo các nhân viên dán tem, nhãn giả lên gần 10.800 chai rượu không có hóa đơn chứng từ để thu lợi bất chính.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ năm 2021 đến năm 2025 là hơn 14,6 tỉ đồng.

Thủ đoạn "hô biến" rượu giả

Cũng theo cáo trạng, để tổ chức quản lý, theo dõi hoạt động buôn bán, Nguyễn Phạm Quang Huy chỉ đạo, giao bộ phận kế toán nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý bán hàng.

Huy trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trên các nhóm mạng xã hội.

Công an kiểm kê số rượu giả của Công ty TNHH Thu Hà. Ảnh cắt từ clip.

Để làm rượu giả, bà Thu Hà và Huy mua rượu không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường về cất giấu tại các kho hàng. Sau đó, bà Thu Hà và Huy thuê Nguyễn Văn Hùng in tem, nhãn giả.

Để làm tem giả, Huy chỉ đạo nhân viên bóc tem rượu nhập khẩu thật rồi chuyển cho Hùng. Hùng dùng phần mềm thiết kế để cắt ảnh, chỉnh sửa tạo ra tem, nhãn giả.

Sau đó, Huy cùng Nguyễn Trọng Khanh và Hùng sẽ kiểm tra chất lượng ảnh, quét thử mã QR của tem, nhãn giả để xác định chất lượng. Sau khi thống nhất mẫu đạt chất lượng, Hùng mang đi in với số lượng lớn, đem về cắt rời rồi giao cho Huy.

Huy yêu cầu những người tham gia làm tem, nhãn giả phải bí mật thông tin toàn bộ quá trình thực hiện. Sau các lần trao đổi, Huy bắt Hùng phải xóa dữ liệu trên máy tính và điện thoại.

Có tem, nhãn giả, Huy trực tiếp quản lý, hướng dẫn các nhân viên Công ty Thu Hà dán tem, nhãn giả vào các chai rượu không rõ nguồn gốc mua trôi nổi trên thị trường và đóng bao bì. Số rượu này sẽ được Huy đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.