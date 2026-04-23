Thu hồi dự án chợ Xuân Hải 10 năm vẫn là bãi đất trống 23/04/2026 16:31

(PLO)- Dự án chợ Xuân Hải ở Khánh Hòa được cấp chủ trương, cấp đất cho doanh nghiệp từ 10 năm trước nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống khiến người dân bức xúc.

Ngày 23-4, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã có thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Xuân Hải tại xã Xuân Hải.

Khu đất được thu hồi để thực hiện dự án chợ Xuân Hải hiện vẫn còn để trống. Ảnh: H.H

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Phú Thịnh đã nộp thông báo chấm dứt hoạt động dự án trên tại Sở Tài Chính. Công ty này cũng nộp lại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Theo thông báo, Sở Tài chính thu hồi quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Sơn cho biết sau khi Sở Tài chính ban hành thông báo chấm dứt hoạt động dự án, các cơ quan liên quan theo thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất đã cấp cho chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Trúc Hòa, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cũng cho hay UBND xã sẽ thực hiện thu hồi theo thẩm quyền được phân cấp.

“UBND xã Xuân Hải đang rà soát lại để ban hành quyết định thu hồi đất. Đồng thời, kêu gọi đầu tư theo thẩm quyền được phân cấp”, ông Hòa nói.

Dự án chợ Xuân Hải được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp quyết định chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2016 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Phú Thịnh vào tháng 1-2022.

Chợ cũ nằm giữa khu dân cư đã xuống cấp. Ảnh: H.H

Dự án có diện tích đất hơn 4.200 m2, quy mô chợ hạng ba, gồm 125 điểm kinh doanh với tổng vốn đầu tư khoảng 12,7 tỉ đồng. Để thực hiện dự án, Trung tâm quỹ đất huyện Ninh Hải cũ thu hồi đất của 26 hộ gia đình để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tuy nhiên, kể từ khi được cấp chủ trương, chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục đất đai. Đồng thời, không triển khai xây dựng dự án. Chủ đầu tư nêu lý do gặp nhiều khó khăn và thiếu vốn.

Ông Nguyễn Trúc Hòa cho biết việc dự án chậm triển khai khiến người dân địa phương bức xúc. Chợ cũ của xã Xuân Hải đã được xây dựng từ những năm 1990 nằm lọt giữa khu dân cư, đã cũ và xuống cấp, đọng nước, bốc mùi hôi.

Đồng thời, chợ nằm giữa khu dân cư và gần Trường Tiểu học An Xuân. Các tiểu thương lấn chiếm lòng đường để buôn bán gây tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào thời điểm học sinh tan trường, gây mất mỹ quan đô thị.

“Đất dự án đã thu hồi nhiều năm không triển khai khiến người dân bức xúc. Việc không xây chợ Xuân Hải mới cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu nông thôn mới hiện đại của xã”, ông Hòa nói.