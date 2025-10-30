Thủ phủ sầu riêng chưa có phòng xét nghiệm đủ điều kiện để xuất khẩu 30/10/2025 07:55

(PLO)- Đắk Lắk hiện có diện tích, sản lượng sầu riêng đứng đầu cả nước nhưng chưa có phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn để phục vụ xuất khẩu.

Ngày 29-10, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn tỉnh này chưa có phòng xét nghiệm để kiểm tra dư lượng chất Cadimi, vàng O trên trái sầu riêng đủ điều kiện phục vụ việc xuất khẩu sầu riêng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc đầu tư phòng xét nghiệm chất Cadimi, vàng O ở trái sầu riêng có chi phí rất lớn, phải đáp ứng nhiều tiêu chí, qua nhiều quy trình.

Một kho sầu riêng tại Đắk Lắk. Ảnh: N.M

Trong đó, những phòng xét nghiệm này bắt buộc phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cũng như Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận thì mới đáp ứng được tiêu chí xuất khẩu sầu riêng.

“Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn kêu gọi, chào đón, tạo điều kiện để các doanh nghiệp về khảo sát, đầu tư phòng xét nghiệm sầu riêng. Hiện đã có doanh nghiệp đầu tư xây dựng phòng xét nghiệm tại tỉnh. Tuy nhiên, các thủ tục, hồ sơ chưa hoàn thành nên chưa thể xét nghiệm để phục vụ xuất khẩu sầu riêng”- lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk, cho biết hiện nay ông phải gửi hồ sơ, mẫu sầu riêng về phòng xét nghiệm ở tỉnh khác nên mất rất nhiều thời gian.

Đắk Lắk đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng sầu riêng, có hàng trăm kho thu mua sầu riêng lớn nhưng các công ty sau khi mua gom hàng xong phải chuyển đi nơi khác để xét nghiệm là một bất lợi lớn.

“Vừa qua, các phòng xét nghiệm đồng loạt tạm ngừng hoạt động, đã bộc lộ điểm yếu, thiếu của ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk. Không có phòng xét nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng tại tỉnh, chúng tôi thực sự rất bị động”- ông nói.

Ông Lê Bá Trung, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, cũng nói việc Đắk Lắk chưa có phòng xét nghiệm sầu riêng đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu là một bất lợi lớn. Vừa qua, việc các phòng xét nghiệm đồng loạt tạm ngưng hoạt động đã bộc lộ rõ bất lợi này của ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.

Theo ông Trung, hiện trên địa bàn Đắk Lắkt chỉ mới có một phòng xét nghiệm được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, phòng xét nghiệm này chưa đủ điều kiện để phục vụ xuất khẩu sầu riêng mà chỉ sàng lọc bước đầu vì còn chờ duyệt hồ sơ.

“Gần đây, có một số doanh nghiệp đã khảo sát để mở phòng xét nghiệm sầu riêng tại Đắk Lắk. Hy vọng Đắk Lắk sẽ sớm có phòng xét nghiệm sầu riêng được chỉ định để phục vụ xuất khẩu”- ông Trung nói.