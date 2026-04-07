Thứ quả khổ qua giá rẻ ngoài chợ lại là 'kho báu' dinh dưỡng được săn lùng 07/04/2026 13:40

(PLO)- Nhiều người không biết nhiều về sức hấp dẫn của quả khổ qua, loại quả vốn có nguồn gốc xa xưa từ châu Phi.

Khổ qua (hay còn gọi là mướp đắng) là một loại quả thuộc họ dây leo nhiệt đới có hương vị đắng đặc trưng do chứa hàm lượng dưỡng chất thực vật cao. Tại Việt Nam, đây là loại thực phẩm bình dân nhưng lại sở hữu giá trị y học rất lớn.

Khổ qua rất giàu các hợp chất có lợi như chất chống oxy hóa, charantin, flavonoid, axit phenolic, polypeptide-p và vicine giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, tăng cường sức khỏe tiêu hóa, tim mạch, chức năng miễn dịch, làm đẹp da và quản lý cân nặng. Với sự hiện diện của vitamin C, beta-carotene và các đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, loại quả này đang dần nhận được sự công nhận toàn cầu như một siêu thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật.

Mặc dù có tổ tiên từ vùng khô hạn châu Phi nhưng thực tế đây là một thành viên thân thuộc thuộc họ bầu bí cùng với bí ngô, dưa hấu và bí ngòi. Quả có hình bầu dục với lớp vỏ xù xì màu xanh rực rỡ và sẽ chuyển sang màu vàng cam khi chín, bên trong chứa các hạt được bao bọc bởi lớp thịt đỏ tươi (lưu ý: chỉ nên ăn khi quả còn xanh, lúc chín vị sẽ rất đắng và thịt quả bở).

Vị đắng của khổ qua chính là minh chứng cho nguồn dưỡng chất thực vật dồi dào, trong đó nổi bật là polypeptide-p thường được gọi là insulin thực vật do khả năng mô phỏng hoạt động của insulin trong cơ thể, mang lại lợi ích lớn cho những người bị kháng insulin hoặc mắc tiểu đường tuýp 2. Hàm lượng chất xơ cao trong quả cũng giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Về mặt lịch sử, khổ qua có nguồn gốc từ Ấn Độ và các vùng thuộc châu Phi, đã được sử dụng trong y học Ayurveda hơn 5.000 năm trước khi lan rộng sang Trung Quốc và vùng Caribbean. Ngày nay, loại quả này được trồng phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu ấm áp. Nhiều nghiên cứu gần đây còn cho thấy kết quả hứa hẹn của mướp đắng trong việc hỗ trợ chống lại một số loại bệnh và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương oxy hóa.