Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu lường trước mọi tình huống trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 27/05/2025 14:15

Ngày 27-5, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm khác biệt so với những năm trước.

Đây là năm nay đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình phổ thông mới 2018. Bên cạnh đó, kỳ thi cũng tổ chức cho học sinh theo học 2 chương trình, trong đó có khoảng 25.000 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt đối với công tác coi thi, sắp xếp phòng thi, ra đề, in sao đề thi và tổ chức kỳ thi một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM

Bên cạnh đó, các địa phương hiện đang trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy; hoạt động của Thanh tra Bộ GD&ĐT được chuyển đổi về Thanh tra Chính phủ. Thanh tra các sở GD&ĐT cũng kết thúc để sáp nhập và chuyển giao chức năng về Thanh tra tỉnh.

Các đơn vị cấp huyện, đặc biệt là công an huyện cũng được sắp xếp lại. Đây đều là những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kỳ thi được tổ chức an ninh, an toàn.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trước tình hình và yêu cầu mới, Bộ GD&ĐT đã chủ động sớm, kịp thời nhiều công việc chuẩn bị cho kỳ thi.

Ngày 7-10-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 37/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 - sớm hơn so với mọi năm.

Mới đây nhất, Bộ GD&ĐT tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 58 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025; Công điện 61 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025.

"Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, không sót việc, không để khoảng trống thì mọi công việc sẽ tối ưu", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra cũng vô cùng quan trọng, mục tiêu chính là chủ động phòng ngừa, trong đó, kiểm tra cả trước, trong và sau kỳ thi.

“Cần đặc biệt lường trước và rà soát kỹ lưỡng, chi tiết mọi tình huống có thể phát sinh. Chỉ một sơ suất nhỏ của cán bộ coi thi hay một hành vi cố ý vi phạm của thí sinh cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi đã được ngành giáo dục dày công chuẩn bị”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Đề thi có thể được in trên giấy khổ A3

Đại tá, TS Phạm Long Âu, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ (Bộ Công an), nhận định hiện nay, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kỳ thi đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Các thiết bị có thể là các tai nghe siêu nhỏ, camera được ngụy trang, thiết bị truyền tin thông minh...

Cũng theo ông Âu, hành vi gian lận không chỉ ở thí sinh mà cả giáo viên, phụ huynh. Thí sinh gian lận trong phòng thi. Giáo viên can thiệp vào các khâu như in sao, vận chuyển, chỉnh sửa, nâng điểm... Phụ huynh tiếp tay, hối lộ bằng nhiều hình thức để con em được ưu ái.

Cũng tại hội nghị, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới có thể được in trên khổ A3 thay vì A4 như mọi năm, nhằm tạo thuận lợi cho công tác in sao và giảm rủi ro sót trang.

Theo đó, các năm trước, đề thi tốt nghiệp THPT được in trên khổ A4 nên một đề thi thường có 4-5 trang, gây nhiều khó khăn trong in sao và khả năng rủi ro thiếu trang.

Bên cạnh đó, thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 chỉ dự thi môn thi thứ 2 trong bài thi tự chọn/tổ hợp phải có mặt trước thời gian thi môn thi 10 phút. Thí sinh thi theo chương trình mới phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ.

Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp đối với thí sinh dự thi theo chương trình 2006 là 10 phút; với thí sinh dự thi theo chương trình 2018 là 15 phút.