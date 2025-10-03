Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân sống cảnh 'màn trời chiếu đất' 03/10/2025 16:46

(PLO)- Chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình, không để người dân sống cảnh 'màn trời chiếu đất'.

Trưa ngày 3-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão.

66 người chết và mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỉ

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, mặc dù công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt, từ sớm, từ xa. Song, đây là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng.

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, thống kê đến 9h ngày 3-10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại.

Nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỉ đồng.

Trong đó, Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỉ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỉ đồng, Lào Cai 2.750 tỉ đồng, Nghệ An 2.120 tỉ đồng, Cao Bằng 750 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng…

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết lốc xoáy ngày 29-9 tại tỉnh này là hiện tượng rất hiếm gặp, những người cao tuổi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho các hộ dân bị nhà sập đổ và huy động từ các nguồn khác ít nhất 100 triệu đồng nữa cho các hộ này; đồng thời hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng.

Các báo cáo, ý kiến đánh giá đây là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt trên diện rộng. Ảnh: VGP



9 nhiệm vụ cấp bách

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai.

Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

Từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình nhân dân, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất".

Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15-12; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10.

Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào 15-10, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, trang thiết bị y tế; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, viễn thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa các hộ bị thiệt hại, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình nhân dân. Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. NHNN chỉ đạo các NHTM triển khai các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thống kê, rà soát kỹ các thiệt hại để đề xuất các giải pháp; tiếp tục kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là về điện, giao thông, viễn thông, cấp thoát nước, đê điều, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội.

Thủ tướng lưu ý, các bộ ngành, địa phương khi quy hoạch, quyết định đầu tư dự án cần để tâm vấn đề ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; nghiên cứu phương án lấn biển để vừa ứng phó thiên tai, vừa mở rộng không gian phát triển.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 trên Biển Đông.