Tuyên Quang: Sập đầu cầu Tát Luông 03/10/2025 10:56

Ngày 3-10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tại đầu cầu Tát Luông (thuộc thôn 6, xã Nà Hang, đường tránh trung tâm thị trấn cũ) bị sập, lún, kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sụt lún đầu cầu Tát Luông. Ảnh: CA

Sự việc xảy ra khoảng 00 giờ 20 sáng cùng ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông.

Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Khu vực sụt lún sâu khoảng hơn 1 mét.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân không đi qua cầu Tát Luông, chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển, tránh nguy hiểm đáng tiếc.