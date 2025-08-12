Thủ tướng: Lập tổ công tác chung Việt - Nhật để xử lý vướng mắc của các dự án 12/08/2025 15:59

(PLO)- Doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức - Long Thành; dự án đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên; dự án bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật...

Sáng 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đây là toạ đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư. Ảnh: VGP

Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới, các gói vay mới

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nêu rõ trong chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, hai bên xác nhận các lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai, là trụ cột hợp tác hai nước trong tương lai.

Hai Thủ tướng thống nhất hai bên cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản theo dõi sát sao các cải cách của Chính phủ Việt Nam, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kỳ vọng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VGP

Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc và nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư đã có những tiến triển tốt đẹp. Ông cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Đại sứ cho biết Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là đối tác hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này, hướng tới sự phát triển bền vững hơn nữa cho Việt Nam.

Tại toạ đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án cụ thể; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức - Long Thành; dự án đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên; dự án bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật; dự án xây dựng trường Đại học Việt - Nhật; vấn đề phổ biến xe hybrid...

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai các dự án như: Dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM; phát triển hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tái cấu trúc tài chính dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn; phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất…

Tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, gợi mở rõ hướng xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thành lập tổ công tác chung Việt - Nhật để xử lý các vướng mắc

Kết luận cuộc toạ đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới", mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật.

Đánh giá cao ý kiến về giải quyết vướng mắc tại các dự án đang triển khai, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề vướng mắc còn tồn đọng trên cơ sở thực tế theo các quy định trong tháng 8.

Thủ tướng đề nghị thành lập tổ công tác chung Việt - Nhật để xử lý các vướng mắc tại các dự án. Ảnh: VGP

Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của phía Nhật Bản về triển khai các dự án thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn để phối hợp với phía Nhật Bản, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến liên quan thủ tục hành chính, chính sách về đất đai, chính sách thuế….

Cùng với đó, thúc đẩy, triển khai các dự án cụ thể trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng năng lượng, điện sạch, các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), các dự án đường sắt, khai thác, chế biến khoáng sản…

Theo Thủ tướng, nhiều vấn đề mà phía doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cũng là những nội dung đã và đang được phía Việt Nam tích cực giải quyết. Như dự kiến sửa đổi Luật Đất đai tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, sửa quy định về hoàn thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược; bên cạnh đó sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các chính sách theo "bộ tứ trụ cột".

Ngoài ra, Việt Nam đang ưu tiên phát triển nhanh và bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về tài chính, gồm cả vốn FDI, vốn ODA thế hệ mới và đầu tư gián tiếp, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Song song với đó, mở rộng đầu tư vào Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Cùng với đó, tiếp tục chuyển giao khoa học công nghệ, quản trị thông minh; góp ý để Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu…