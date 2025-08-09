Doanh nghiệp Nhật Bản không hứng thú với tư duy làm ăn kiểu 'chớp nhoáng' 09/08/2025 16:12

(PLO)- Để doanh nghiệp Việt tạo ra giá trị bền vững tại thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, một chiến lược thâm nhập bài bản cùng năng lực kết nối sâu rộng là chìa khóa thành công.

Những kinh nghiệm và giải pháp thực tế được các chuyên gia, doanh nhân dày dạn kinh nghiệm "mổ xẻ" tại tọa đàm chủ đề "Khám phá thị trường Trung Quốc và Nhật Bản: Chiến lược thâm nhập và phát triển bền vững" do Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức ngày 9-8, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp.

Từ nội lực đến sản phẩm chỉn chu

Bước chân vào hai thị trường Nhật Bản và Trung Quốc là một hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó, việc "biết mình" được xem là yếu tố tiên quyết. Ông Ngô Thanh Tùng, Giám đốc dự án toàn quốc Nippon Paint Việt Nam khẳng định, trước khi nghĩ đến việc bán hàng, doanh nghiệp phải tự "khám sức khỏe" nội lực của mình.

Năng lực tài chính, quy mô nhà xưởng, kho bãi là những điều đầu tiên đối tác nước ngoài sẽ "soi", và đây lại chính là điểm yếu của không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Đối tác tại thị trường Nhật Bản đánh giá rất cao sự ổn định và cam kết lâu dài, do đó doanh nghiệp Việt phải xác định mục tiêu hợp tác bền vững, thay vì tư duy kinh doanh ngắn hạn. Ảnh: QH

Đặc biệt với thị trường Nhật Bản, sự chuẩn bị còn phải chi tiết hơn rất nhiều.

Ông Tùng cho biết, thị trường Nhật Bản yêu cầu một cam kết hợp tác lâu dài và bền vững, họ không có hứng thú với tư duy làm ăn chớp nhoáng. Sản phẩm không chỉ cần chất lượng, mà còn phải được minh bạch hóa thông tin một cách tuyệt đối từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, các thành phần có trong sản phẩm, cho đến tác động tới sức khỏe và môi trường.

"Yếu tố trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững chính là một "tấm vé thông hành" quan trọng vào thị trường Nhật Bản" - ông Tùng chia sẻ.

Các chuyên gia cũng nêu ra điểm hạn chế của doanh nghiệp Việt thường yếu ở khâu marketing, đặc biệt là thiết kế bao bì. Một sản phẩm dù chất lượng tốt đến đâu nhưng nếu không có bao bì phù hợp với thị hiếu và văn hóa của từng thị trường thì cũng rất khó cạnh tranh. Việc chuẩn bị thương hiệu, bao bì, và thông tin trên sản phẩm sao cho phù hợp là cả một quá trình cần được đầu tư nghiêm túc.

Chiến lược 'leo thang giá trị'

Ông Vũ Minh Trí, CEO ASIM Group đã đưa ra một khái niệm đắt giá là chiến lược "leo thang giá trị". Ông Trí chỉ ra một ví dụ thành công điển hình của chính Việt Nam là ngành phần mềm. Các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu bằng việc đi gia công phần mềm, vốn là bậc thang thấp nhất trong chuỗi giá trị, cho các công ty lớn ở Mỹ và Nhật.

Từ chỗ chỉ làm theo yêu cầu, họ đã từng bước "leo thang" bằng cách tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển: từ đóng góp ý tưởng sản phẩm, tham gia bảo hành, phân tích nghiệp vụ, và cuối cùng là tự phát triển sản phẩm hoàn chỉnh. Nhờ đó, họ đã có tên tuổi và trở thành một phần không thể thiếu trong việc phát triển phần mềm cho doanh nghiệp nước ngoài.

"Chiến lược là phải 'thò được một chân vào', sau đó leo từ từ lên trong chuỗi giá trị đó"- ông Trí nhấn mạnh.

Ông Vũ Minh Trí, CEO ASIM Group chia sẻ chiến lược cốt lõi để doanh nghiệp Việt đi ra thế giới là phải hiểu rõ chuỗi giá trị và tìm cách leo lên từng bước. Ảnh: QH

Bà Nguyễn Thu Nga, Giám đốc Công ty thời trang Thiên Nga chỉ ra hai điểm mạnh đáng học hỏi của doanh nghiệp Trung Quốc. Thứ nhất là tốc độ và sự tập trung, khi họ đã đi sâu nghiên cứu một vấn đề gì, họ sẽ cho ra đời sản phẩm rất nhanh. Thứ hai là áp dụng công nghệ triệt để, các nhà máy vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và hệ thống máy móc.

Tuy nhiên, bà Nga cũng cho rằng năng lực sản xuất ấn tượng không phải là yếu tố quyết định tất cả. Với bất kỳ sản phẩm mới nào, đặc biệt là công nghệ cao, "thước đo lớn nhất" để thành công chính là sự trải nghiệm và phản hồi thực tế từ khách hàng.

"Lòng tin không thể đến từ quảng cáo mà phải được kiểm chứng qua chất lượng và thời gian sử dụng"- bà Nga phân tích.

Để hiện thực hóa những chiến lược này, vai trò kết nối và hỗ trợ từ các hiệp hội là không thể thiếu. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn- Giám đốc Công ty TNHH Song Phương Minh, cho biết Hội đang tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kết nối B2B với đối tác nước ngoài, đưa công nghệ tiên tiến vào Việt Nam. Đồng thời tổ chức đón tiếp và gặp gỡ các đoàn doanh nghiệp quốc tế để tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn.

Để tạo cơ hội cho doanh nghiệp trực tiếp khảo sát và kết nối, Hội sẽ tổ chức Chương trình Caravan Quốc tế bằng Du thuyền ‘Hải trình Quốc tế - Doanh nhân Sài Gòn’ diễn ra từ 14-11 đến 19-11-2025, với hải trình từ TP.HCM đến Thượng Hải (Trung Quốc) và Fukuoka (thị trường Nhật Bản). Theo bà Hạnh, đây sẽ là một chuyến đi thực chiến, mang lại những giá trị thiết thực, giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng vươn ra thế giới của mình.