Thủ tướng: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung 29/03/2026 14:34

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và các bên liên quan cơ cấu lại nguồn cung, tài chính, sản phẩm để hoạt động hiệu quả hơn.

Sáng 29-3, trong chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng, Tổng Giám đốc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Kzuaka Yamato cho biết trước biến động thế giới, nhà máy đã đa dạng hóa nguồn cung đầu vào, đảm bảo đủ dầu thô cho hoạt động.

Đồng thời, nhà máy tạm ngừng sản xuất các sản phẩm hóa dầu để tập trung sản xuất xăng dầu, đảm bảo ổn định 40% lượng xăng dầu cho thị trường Việt Nam.

Ông Kzuaka Yamato cảm ơn Chính phủ đã hỗ trợ nguồn cung dầu thô, đồng thời đề nghị Thủ tướng hỗ trợ để nhà máy có đủ nguồn tài chính nhập dầu thô và xem xét giảm, miễn thuế cho nguyên liệu đầu vào.

Sau khi nghe các nhà đầu tư Việt Nam, Nhật Bản, Kuwait báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của nhà máy trong việc chủ động tìm kiếm nguồn cung, duy trì hoạt động.

Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc, điện đàm với lãnh đạo các nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và cung cấp dầu thô cho Nghi Sơn. Thủ tướng yêu cầu nhà máy phải đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, không phụ thuộc vào nguồn cố định. Việc này không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chủ quyền, an ninh và nhân đạo.

Cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các nước để tăng nguồn cung, Thủ tướng đề nghị nhà máy, các nhà đầu tư và ngân hàng cơ cấu lại nguồn cung, tài chính và sản phẩm. Mục tiêu là hoạt động hiệu quả hơn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ”.

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu thô quy mô 1 triệu tấn trên diện tích 60 ha tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng khảo sát dự án kho dự trữ xăng dầu thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Thủ tướng giao tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai dự án trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời nghiên cứu xây dựng kho chứa khí tại khu vực Nghi Sơn.