Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen Công an TP Hà Nội 06/04/2026 20:33

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Hà Nội trong điều tra, triệt phá đường dây thịt lợn bẩn quy mô lớn.

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý 1-2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ tới Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng- Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Thư khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Hà Nội trong điều tra, triệt phá đường dây chuyên thu gom lợn nhiễm dịch bệnh, giết mổ và mang đi tiêu thụ tại trường học với quy mô lớn.

Đồng thời, Công an Hà Nội nhận thư khen của Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội qua chuyên án làm rõ sai phạm tại công ty Bảo Tín Minh Châu.

Ngày 1-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Hà Nội. Nội dung thư khen của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Tôi vui mừng được biết, vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, khám phá thành công chuyên án mang bí số “195H”, đấu tranh làm rõ đường dây chuyên thu gom lợn nhiễm dịch bệnh tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ với quy mô lớn, vận chuyển về địa bàn thành phố Hà Nội để giết mổ, bán ra thị trường, cung cấp cho các bếp ăn, trường học. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng có sự câu kết chặt chẽ, móc nối với một số cán bộ thú y, kiểm dịch thoái hóa, biến chất, tổ chức hoạt động khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh, giết mổ tập trung, vận chuyển đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn nhiễm bệnh các loại (tương đương gần 300 tấn thịt). Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can để tập trung điều tra, xử lý.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, đánh đúng, đánh trúng đường dây thu gom giết mổ, vận chuyển, mua bán thực phẩm bẩn, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Thay mặt Chính phủ, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị các đồng chí khẩn trương xác minh, điều tra mở rộng, xử lý triệt để, nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên theo quy định; chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới".

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an khen các đơn vị của Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội.

Với chiến công xuất sắc đấu tranh làm rõ vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an Hà Nội đã vinh dự nhận Thư khen của ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội .

Thư khen của Bộ Công an.

Ngày 6-4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, Thuế Hà Nội. Các đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, bắt khởi tố các bị can.