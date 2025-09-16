Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 16/09/2025 18:06

(PLO)- Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước 25-9.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đồng thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 25-9.

Liên quan đến sự cố trên, ngày 16-9, trao đổi với PLO, ông Phạm Quốc Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), cho biết các vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được xử lý xong.

Theo ông Huy, sự cố chỉ xảy ra cục bộ tại mái taluy (mái dốc) đoạn km213 - km214, qua xã Hàm Liêm, tỉnh Bình Thuận, không nằm trên mặt đường chính. Nguyên nhân do mưa bão kéo dài nhiều tháng, đặc biệt tại Bình Thuận có cường độ mưa cao, làm phát sinh sạt lở.

Hiện sự cố đã được nhà thầu khắc phục xong. Ảnh: T.D

“Xói lở chỉ xuất hiện ở mái taluy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mặt đường hay chất lượng tổng thể của dự án. Nếu chất lượng kém, đã xảy ra sụt lún hoặc nứt gãy mặt đường” – ông Huy nhấn mạnh.

Liên quan phản ánh bu lông tại một số khe co giãn bị lỏng và trồi lên, ông Huy cho biết do quá trình thi công công nhân chưa siết chặt, cộng thêm rung động khi xe chạy. Đây không phải lỗi hệ thống, biện pháp xử lý là siết lại bu lông.

Cũng theo ông Huy, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác gần ba năm, hiện vẫn trong thời gian bảo hành. Nhà thầu duy trì văn phòng thường trực tại hiện trường để phối hợp xử lý. Sự cố vừa qua được phát hiện kịp thời và khắc phục trong vòng chưa đầy một ngày.

Hiện Ban Quản lý dự án đang làm thủ tục bàn giao công trình cho Cục Đường bộ Việt Nam và kết thúc giai đoạn bảo hành.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5-2023, là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP.HCM.