Sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Chủ đầu tư nói gì? 16/09/2025 10:31

(PLO)- Chủ đầu tư khẳng định sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết không ảnh hưởng đến chất lượng tuyến cao tốc.

Ngày 16-9, trao đổi với PLO, ông Phạm Quốc Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), cho biết các vị trí xói lở hai bên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được xử lý xong.

Theo ông Huy, đây là hiện tượng xói lở cục bộ tại mái taluy (mái dốc) đoạn km213 - km214 qua xã Hàm Liêm, tỉnh Bình Thuận, không phải trên mặt đường chính. Nguyên nhân do mưa bão lớn liên tục nhiều tháng qua, trong đó khu vực Bình Thuận có cường độ mưa cao làm phát sinh sạt lở.

“Xói lở chỉ xuất hiện ở mái taluy, không ảnh hưởng đến mặt đường hay chất lượng tổng thể của dự án. Nếu chất lượng kém, sự cố đã gây sụt lún hoặc nứt gãy mặt đường” – ông Huy khẳng định.

Theo chủ đầu tư mưa lớn nhiều ngày gây ra hiện tượng xói lở ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: P.N

Về phản ánh bu lông tại một số khe co giãn bị lỏng và trồi lên, ông Huy giải thích do quá trình lắp đặt công nhân chưa siết chặt bu lông, cộng thêm rung động khi xe chạy. Đây không phải lỗi hệ thống, biện pháp xử lý là siết chặt lại bu lông.

Cũng theo ông Huy, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác gần ba năm, hiện vẫn trong thời gian bảo hành. Vì vậy, nhà thầu vẫn duy trì văn phòng thường trực tại hiện trường để phối hợp xử lý sự cố, sự việc vừa qua được phát hiện kịp thời và tiến hành khắc phục trong vòng chưa đầy một ngày.

Nứt vỡ bê tông, gãy bu lông khe co giãn tại cầu Chợ Đạm. Ảnh: PN

Về công tác bàn giao dự án, Ban Quản lý dự án hiện đang làm thủ tục bàn giao cho Cục Đường bộ và kết thúc giai đoạn bảo hành.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5-2023, là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h.

Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP.HCM.