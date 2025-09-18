Tích cực góp ý chính sách và đồng hành cùng quá trình cải cách 18/09/2025 15:20

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định sứ mệnh của mình là trở thành lực lượng tích cực thúc đẩy xã hội phát triển, thông qua việc tham gia phản biện, góp ý chính sách và đồng hành cùng quá trình cải cách.

Ba yếu tố then chốt làm nên bản sắc Pháp Luật TP.HCM

Bản sắc của Báo Pháp Luật TP.HCM được tạo nên từ ba yếu tố: tầm ảnh hưởng xã hội rộng rãi; sự nhạy bén, sắc sảo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trước các vấn đề thời sự - dân sinh; và sự chuyên sâu, chuyên nghiệp đến từ đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên giàu kinh nghiệm. Ba yếu tố này kết hợp đã tạo nên sức thuyết phục, sức bật và tính chiến đấu của tờ báo.

Bên cạnh mảng cải cách tư pháp, báo luôn quan tâm sâu sắc đến cải cách hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền. Đó không chỉ là câu chuyện về thủ tục, mà là khát vọng thay đổi thể chế, cách quản lý và điều hành để xây dựng một nền hành chính phục vụ, gần dân, vì dân.

Gần đây, cả nước bước vào giai đoạn cải cách mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Nhìn lại, từ đầu những năm 2000, Báo Pháp Luật TP.HCM đã sớm khơi gợi và bền bỉ theo đuổi chủ đề này. Loạt bài “Đi tìm mô hình cho chính quyền đô thị”, “Thử vẽ chiếc áo mới cho chính quyền thành phố” được thực hiện với sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hành chính công.

Ngay từ thời điểm đó, những đề xuất như “nhẹ quận, nặng phường”, hay bỏ cấp trung gian để tiến tới mô hình hai cấp đã được phác thảo rõ ràng. Các chuyên gia khi ấy đã hình dung một hệ thống tổ chức linh hoạt, tinh gọn với các tổ công tác và điểm phục vụ hành chính gần dân, phù hợp với thực tiễn đô thị lớn như TP.HCM.

Hơn hai thập niên qua, tờ báo tiếp tục theo sát các bước đi của cải cách, đặc biệt là quá trình thực hiện mô hình “một cửa, một cửa liên thông”. Nhiều vệt bài phản ánh từ thực tế triển khai - cả mặt được và chưa được - đã góp phần vào việc điều chỉnh chính sách, hợp lý hóa quy trình, làm cho nền hành chính công ngày càng hiệu quả hơn.

Những đóng góp của báo chí chỉ là một phần nhỏ, nhưng tôi tin rằng khát vọng cải cách vì dân thì luôn lớn. Tôi kỳ vọng tiến trình cải cách hành chính, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn, quản lý xã hội vì sự phát triển bền vững.

Hành trình cải cách nào cũng gian nan; chính vì vậy báo chí càng phải kiên định, bền bỉ, không ngại va chạm để thúc đẩy sự thay đổi. Giá trị của một tờ báo pháp lý nằm ở chỗ dám đi trước, đặt câu hỏi và mở đường cho những cuộc cải cách lớn.

Truyền tải khát vọng về một xã hội công bằng

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực cải cách tư pháp hay hành chính, Báo Pháp Luật TP.HCM còn kết nối các nguồn lực xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân. Báo chí không chỉ phản ánh những bất cập, yếu kém trong chính sách hay bộ máy, mà còn đóng vai trò như cầu nối để tiếng nói của người dân đến được với cơ quan công quyền, từ đó tạo ra những thay đổi thiết thực.

Điều làm nên giá trị lớn lao nhất của báo chí chính là khả năng đồng hành với người dân trong từng bước cải thiện đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ và truyền tải khát vọng về một xã hội công bằng.

Nhìn lại những dấu ấn đã qua, có thể thấy vai trò định hướng của Báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ trong các vấn đề “nóng” của pháp đình, mà còn ở việc góp phần tạo ra môi trường pháp lý minh bạch hơn cho hoạt động kinh tế - xã hội. Những loạt bài về cải cách thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường kinh doanh đã nhiều lần khơi gợi sự chú ý của dư luận, đồng thời tác động đến việc điều chỉnh chính sách.

Một điểm đặc biệt của Báo Pháp Luật TP.HCM là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chuyên môn và hơi thở cuộc sống. Người đọc vừa có thể tìm thấy những phân tích sâu sắc của chuyên gia luật, vừa nhận được sự chia sẻ gần gũi với những câu chuyện dân sinh rất đời thường. Chính sự dung hòa này đã tạo ra bản sắc riêng, giúp báo trở thành một “người bạn đồng hành” đáng tin cậy của người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, khi công cuộc chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đang diễn ra mạnh mẽ, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh kịp thời và đề xuất các giải pháp sáng tạo thiết thực.

Tôi tin rằng với đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, báo sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh pháp lý để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.