Tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 8 triệu tỉ đồng 30/10/2025 13:58

(PLO)- Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến nay, tiền gửi dân cư tại các TCTD đạt khoảng 8 triệu tỉ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng 30-10, Thời báo Ngân hàng tổ chức tọa đàm “Tiết kiệm – Sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên số”.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Giáp

Dự và phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết tọa đàm được tổ chức nhân dịp Ngày Tiết kiệm Thế giới 31-10 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, khuyến khích người dân hình thành thói quen tài chính lành mạnh, tích lũy an toàn, đầu tư hiệu quả.

Đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước đến khu vực tư nhân và toàn xã hội.

Số liệu của NHNN cho thấy đến nay, tiền gửi dân cư tại các TCTD đạt khoảng 8 triệu tỉ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

"Nguồn lực tài chính dồi dào này đã góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao và là điểm sáng trong khu vực"- Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói và cho hay đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phát huy nguồn tiết kiệm trong dân cư như một sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Cũng theo Phó Thống đốc, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động như hiện nay, cạnh tranh nguồn lực ngày càng gay gắt, nguồn vốn quốc tế thu hẹp, chi phí vốn gia tăng, việc phát huy nội lực, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước càng có ý nghĩa chiến lược hơn bao giờ hết.

Cũng vì lẽ đó, tiết kiệm không chỉ là giá trị truyền thống mà đã trở thành một yêu cầu phát triển, là nền tảng để củng cố sức mạnh tài chính quốc gia, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tăng sức chống chịu của nền kinh tế.

Phó Thống đốc cho biết suốt nhiều năm qua, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, hỗ trợ các tổ chức tín dụng duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, khơi thông dòng chảy tiết kiệm - đầu tư.

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: HOÀNG GIÁP

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho rằng tiết kiệm không chỉ là tích lũy tài chính, mà còn là cách thức sử dụng hiệu quả nguồn lực để đổi mới, để đầu tư cho tương lai.

Chuyển đổi số đã và đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành Ngân hàng: đổi mới mô hình hoạt động tự động hóa quy trình, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất và giảm lãng phí xã hội.

Hiện nay, hơn 95% giao dịch của người dân được thực hiện qua kênh số, thanh toán không dùng tiền mặt tăng bình quân trên 45%/năm giúp tiết kiệm chi phí khổng lồ xã hội mỗi năm.

Các ngân hàng tiếp tục phát triển các sản phẩm tiết kiệm tiện ích, hiện đại như tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm linh hoạt, giúp người dân dễ dàng gửi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, vừa an toàn, minh bạch.

Ở góc độ ngân hàng, việc đa dạng hóa sản phẩm tiết kiệm trên nền tảng số không chỉ giúp gia tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) - yếu tố quan trọng góp phần giảm chi phí vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo thêm điều kiện để ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Chỉ khi tiết kiệm trở thành thói quen, thành văn hóa ứng xử và là nguyên tắc quản trị, chúng ta mới có thể xây dựng một nền kinh tế tự cường, một xã hội phát triển bền vững, một đất nước thịnh vượng và hạnh phúc”, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.