Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác cùng Đại học Oxford 30/10/2025 16:24

(PLO)- Đại học Oxford (nôi tri thức hàng đầu thế giới) từ lâu được biết đến như trung tâm khai sáng, nơi hội tụ hàng trăm học giả, nhà khoa học, văn hào, chủ nhân giải Nobel...

Ngày 28-10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại học Oxford đã đón tiếp lãnh đạo các cơ quan Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Sovico và Vietjet, nhằm trao đổi về hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giáo dục.

Giáo sư Irene Tracey (Hiệu trưởng Đại học Oxford) cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Oxford và Việt Nam đã mở rộng trên nhiều lĩnh vực, thể hiện chiều sâu và sức mạnh của hợp tác song phương. Oxford tự hào được đồng hành trong những sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua khoa học, giáo dục và đổi mới công nghệ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Đại học Oxford hợp tác với Vietjet trong dự án do Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, dẫn dắt, tập trung vào nghiên cứu Nhiên liệu Cân bằng Địa chất (Geological Balance Fuel – GBF) – loại nhiên liệu hàng không được bù đắp carbon bằng cách lưu trữ lâu dài lượng CO₂ trong các tầng địa chất sâu.

Kết quả ban đầu cho thấy GBF có thể mở ra lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Dự án này, phối hợp cùng Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) có khả năng định hình lại tương lai của giao thông bền vững, không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp toàn cầu.

Hiệu trưởng Đại học Oxford, Giáo sư Irene Tracey tự hào nói với Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về Quỹ Học bổng Tiên phong (Pioneer Scholarship Fund) do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đồng sáng lập cùng Đại học Oxford.

Trong buổi làm việc, Giáo sư Irene Tracey cũng chia sẻ về Quỹ Học bổng Tiên phong (Pioneer Scholarship Fund) – sáng kiến hợp tác giữa Đại học Oxford và Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4,13 triệu bảng Anh do Đại học Oxford đồng tài trợ, Quỹ Học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực Giáo dục, Hóa học, Y học lâm sàng, Y học hệ gen và Quản trị kinh doanh (MBA), Y học hệ gen.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại sự kiện.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu: “Tôi luôn xem những chương trình này không chỉ là hợp tác học thuật, mà là những cây cầu tri thức và lòng nhân ái, kết nối Việt Nam với một trong những trung tâm học thuật hàng đầu thế giới.

Thế giới hôm nay đang thay đổi rất nhanh. Nhưng văn hoá, tri thức và lòng nhân ái sẽ mãi kết nối con người, hướng tới một thế giới bình an và tốt đẹp hơn. Tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đại học Oxford, vun đắp thêm nhiều cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo và cống hiến – để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa giữa Việt Nam, Vương quốc Anh trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước và rộng hơn là cả cộng đồng quốc tế”.

Sự kiện tại Đại học Oxford đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.