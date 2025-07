Tiếp viên nữ Karaoke Ruby viết 'giấy phép xin ra ngoài' để bán dâm 30/07/2025 14:53

Ngày 30-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Phương (tổng quản lý nhà hàng) 4 năm tù, Lê Thành Vinh (quản lý nhà hàng Karaoke Ruby 2) 3 năm tù, Nguyễn Thị Thảo (quản lý nhân viên nữ nhà hàng) 3 năm tù và Ngô Thị Lệ Nhi (quản lý nhân viên nữ nhà hàng) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo - cùng về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 22-12-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân (cũ) kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lê Văn Quới, phát hiện hai cặp nam, nữ đang mua dâm nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Những người này khai việc mua bán dâm thông qua Nguyễn Thị Thảo và Ngô Thị Lệ Nhi là quản lý tiếp viên nữ ("má mì") của Nhà hàng Karaoke Ruby 2 và Karaoke Ruby 3.

Bị cáo Phan Hoàng Phương (bìa trái) và bị cáo Lê Thành Vinh tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Ruby (Karaoke Ruby 2), Công ty TNHH Một thành viên Giải trí Thảo Vy (Karaoke Ruby 3) và đưa Lê Thành Vinh, Nguyễn Thị Thảo (quản lý nhà hàng) về làm việc.

Qua điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2022, Huỳnh Công Luân đăng ký thành lập Karaoke Ruby 1, Karaoke Ruby 2 và Karaoke Ruby 3.

Tháng 10-2023, Luân chuyển cho Lê Thành Vinh đứng tên trên Giấy phép kinh doanh nhà hàng Karaoke Ruby 2. Quản lý nhà hàng này có Vinh và 6 má mì, gồm: Nguyễn Thị Thảo ("má Hoàng"), Nguyễn Thị Hạnh, Phan Thị Hạnh ("cô Ba"), Mưa và Linh (chưa rõ nhân thân).

Tháng 11-2023, Luân chuyển cho Phan Hoàng Phương (tổng quản lý 3 nhà hàng) đứng tên trên Giấy phép kinh doanh nhà hàng Karaoke Ruby 1 và Karaoke Ruby 3.

Nhà hàng Karaoke Ruby 3 có 5 má mì, gồm: Ngô Thị Lệ Nhi (má Nhi); Trang, Sam, An và Kiều (chưa rõ nhân thân).

Quá trình hoạt động, chuỗi nhà hàng Karaoke Ruby vắng khách nên Phương chỉ đạo quản lý nhà hàng cho nhân viên phục vụ nữ đi bán dâm cho khách nam để tăng doanh thu.

Khi khách nam có nhu cầu mua dâm sẽ gặp má mì để giới thiệu, thỏa thuận giá mua dâm. Má mì sẽ điều tiếp viên nữ đi bán dâm cho khách với giá 2-3 triệu/1 lần và 5 triệu đồng/1 đêm. Khách thanh toán tiền cho má mì hoặc đưa trực tiếp cho gái bán dâm. Má mì nhận 10%/số tiền bán dâm và không phải chia lại Phương và quản lý.

Khi ra ngoài bán dâm cho khách, tiếp viên nữ phải viết "giấy phép xin ra ngoài" với lý do có việc gia đình để má mì và quản lý ký xác nhận. Tiếp viên đi bán dâm phải mặc quần áo kín đáo và không quay lại nhà hàng làm việc để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Chiều 22-12-2023, tại nhà hàng Karaoke Ruby 2, PĐC, NTK và LTT cùng nhóm bạn đặt Phòng 3333 để ăn uống, hát karaoke thì được Nguyễn Thị Thảo (má Hoàng) cho nhân viên nữ vào phục vụ.

Biết nhà hàng có hoạt động mua bán dâm, K và T đã yêu cầu và được Thảo giới thiệu hai nhân viên bán dâm với giá 3 triệu đồng/1 người/1 lần quan hệ tình dục.

Sau khi được Lê Thành Vinh ký giấy xác nhận cho ra ngoài, hai cặp nam, nữ này đã đến khách sạn để mua bán dâm và bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Thảo còn môi giới cho hai nhân viên nữ bán dâm cho hai đối tượng khác (không rõ nhân thân, đi cùng nhóm với anh K) với giá 3 triệu đồng/1 lượt bán dâm/người.

Thảo được hưởng lợi 10%/3 triệu đồng/gái bán dâm, tương ứng 300.000 đồng/gái bán dâm. Tổng số tiền Thảo đã nhận của 4 khách mua dâm là 12 triệu đồng.

Tại nhà hàng Karaoke Ruby 3, cũng trong chiều 22-12-2023, ĐVT và HQT cùng nhóm bạn đặt Phòng 102 nhà hàng Karaoke Ruby 3 để ăn uống, hát karaoke. Lúc này, Nhi gọi điện thoại cho VTT (tiếp viên nữ đã nghỉ việc) đến nhà hàng để phục vụ và bán dâm cho khách.

Nhi đã giới thiệu VTT bán dâm cho anh HQT với giá 2 triệu đồng/1 lần quan hệ tình dục. Theo thỏa thuận, sau khi bán dâm xong VTT sẽ nhận 1,8 triệu đồng, còn Nhi được hưởng 200.000 đồng (tương ứng 10%/số tiền bán dâm).

Tuy nhiên, khi cả hai đang thực hiện việc mua bán dâm tại khách sạn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và khách chưa thanh toán tiền.

Tại CQĐT, Phan Hoàng Phương, Lê Thành Vinh, Nguyễn Thị Thảo và Ngô Thị Lệ Nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.