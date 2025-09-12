Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 12/09/2025 11:59

(PLO)- Các đại biểu thống nhất đưa vào nghị quyết, phấn đấu tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, sáng 12-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.

Quang cảnh Đại hội.

Thành tựu 5 năm tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời quán triệt tinh thần dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến động kinh tế, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi vẫn đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; thu ngân sách luôn vượt dự toán, có năm tăng tới 34,7%. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh, phúc lợi, chăm lo người có công, hộ nghèo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

“Thành công đó chính là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế mới, khát vọng mới”, bà Vân nhấn mạnh.

Đưa Quảng Ngãi thành tỉnh phát triển khá

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối. Nghị quyết quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với quyết tâm đưa tỉnh Quảng Ngãi thành địa phương phát triển khá vào năm 2030.

Đại hội cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện, triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cũng như người Quảng Ngãi ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; thôi thúc tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

“Thành công của Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để Quảng Ngãi phát triển năng động, toàn diện và bền vững hơn trong tương lai”, bà Vân khẳng định.