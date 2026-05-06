Tổ chức Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 06/05/2026 14:49

(PLO)- Vietnam Event & Exhibition Week 2026 quyết tâm đưa các giá trị nghệ thuật, di sản văn hóa vào không gian thương mại hiện đại.

Ngày 6-5, Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam chính thức công bố Vietnam Event & Exhibition Week 2026 (VEEW 2026) - Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026.

Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi động cho một nền tảng kết nối quy mô lớn của hệ sinh thái sự kiện, triển lãm và giải trí tại Việt Nam.

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, VEEW 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ thường niên của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, đơn vị tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và các tổ chức đào tạo trong lĩnh vực sự kiện - triển lãm.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Công ty Le Bros, đại diện đơn vị thực hiện giới thiệu VEEW 2026 trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Tuần lễ sẽ gồm các hợp phần trọng tâm như không gian đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp, trình diễn công nghệ, hoạt động tôn vinh các đơn vị tiêu biểu trong ngành thông qua giải thưởng VECA Awards, cùng những chương trình dành cho startup, trường học và lực lượng lao động trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Ngoạn Hợp, quyền Chủ tịch VECA cho biết, VEEW 2026 được thiết kế với cấu trúc chuyên sâu, hướng tới kết nối giao thương, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cho ngành.

“Việc đồng hành của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế cho thấy quyết tâm đưa các giá trị nghệ thuật, di sản văn hóa vào không gian thương mại hiện đại, đồng thời mở ra cánh cửa để thương hiệu sự kiện Việt Nam từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế”- ông Hợp nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, VEEW 2026 ra đời trong bối cảnh ngành sự kiện - triển lãm tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu marketing, thương mại, giải trí và trải nghiệm ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn phân mảnh, thiếu một điểm kết nối chung đủ quy mô để chia sẻ tri thức, thúc đẩy giao thương và xây dựng tầm nhìn dài hạn cho toàn ngành.

Từ thực tiễn đó, VEEW 2026 được định vị là nền tảng kết nối thường niên, không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày mà còn hướng tới hình thành không gian hợp tác, phát triển ngành ở quy mô quốc gia.

Theo kế hoạch, VEEW 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-7 đến 2-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) Đông Anh, Hà Nội, với chuỗi hoạt động gồm hội nghị, hội thảo chuyên môn, triển lãm công nghệ, kết nối giao thương, chương trình giải trí và các hoạt động định hướng nguồn nhân lực cho ngành.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, VECA cũng chính thức khởi xướng VECA Awards - giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho lĩnh vực triển lãm và tổ chức sự kiện, góp phần tôn vinh những cá nhân, đơn vị xuất sắc, đồng thời thúc đẩy hình thành những chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp sự kiện Việt Nam.