Tòa phúc thẩm buộc 'hot boy' Tống Đông Khuê phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ 15/10/2025 11:46

TAND TP.HCM vừa công bố bản án phúc thẩm phúc vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, ngụ TP.HCM) và bị đơn là ông Tống Đông Khuê (26 tuổi, ngụ TP.HCM).

Cấp phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Khuê, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhi, buộc ông Khuê phải trả cho bà Nhi hơn 43,9 tỉ đồng.

Sửa một phần bản án sơ thẩm và đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nhi đối với ông Khuê về việc yêu cầu trả tiền lãi suất 356 triệu đồng. Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời về tạm thời cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.

Chuyển tiền mua bán siêu xe

Theo bản án sơ thẩm, bà Nhi và ông Khuê đã tìm hiểu, phát sinh tình cảm vào khoảng năm 2020. Do tin tưởng, từ năm 2020 đến năm 2022, bà Nhi đã nhiều lần chuyển tổng cộng 106,8 tỉ đồng cho ông Khuê. Số tiền này, ông Khuê nhờ bà Nhi đứng ra vay để đầu tư, mua bán siêu xe... Ông Khuê đã trả lại 46,1 tỉ đồng và còn nợ 60,7 tỉ đồng.

Luật sư của bà Nhi cho rằng giữa bà và ông Khuê chưa đăng ký kết hôn nên không phải vợ chồng hợp pháp. Số tiền bà Nhi đã chuyển cho ông Khuê không phải tài sản chung. Hai bên không có chứng cứ, tài liệu thể hiện quan hệ làm ăn.

Phía bị đơn cho rằng, ông Khuê và bà Nhi đã tổ chức lễ đính hôn và sống như vợ chồng. Bà Nhi yêu cầu ông Khuê trả tiền vay nhưng không có hợp đồng vay; các giao dịch chuyển khoản đều không ghi nội dung trả nợ vay.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 9-2022, bà Nhi đã nhiều lần yêu cầu ông Khuê chuyển tổng cộng hơn 53,7 tỉ đồng để mua bán các siêu xe như Maybach, Roll Royce, Ferrari… Ông Khuê chuyển tiền theo lệnh của bà Nhi và không nắm rõ thông tin.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) - nay là TAND Khu vực 15 - TP.HCM, đã tuyên buộc ông Khuê trả cho bà Nhi gần 44 tỉ đồng.

Phía nguyên đơn đòi lại tiền là có căn cứ

Sau phiên sơ thẩm, ông Khuê kháng cáo toàn bộ bản án, cho rằng ông và bà Nhi chung sống như vợ chồng, việc chuyển tiền qua lại là thể hiện tình yêu thương, đầu tư cho hạnh phúc chung và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Cấp phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 14 của Luật Hôn nhân và gia đình, giữa bà Nhi và ông Khuê không có quan hệ hôn nhân hợp pháp, các giao dịch tài sản không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ tài sản trong quan hệ vợ chồng. Việc bị đơn viện dẫn lý do tình cảm để phủ nhận nghĩa vụ về tài sản là không có căn cứ.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 9-2022, bà Nhi nhiều lần yêu cầu ông Khuê chuyển hơn 53,7 tỉ đồng để mua bán các siêu xe Maybach, Roll Royce, Ferrari… Ông Khuê cho rằng chỉ chuyển tiền giúp bà Nhi, không nắm rõ thông tin và mục đích chuyển khoản.

Đơn cử, trong năm 2020, bà Nhi đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của ông Phan Công Khanh. Ông Khuê cho rằng chuyển giúp bà Nhi chứ ông Khuê không biết thông tin và mục đích chuyển khoản. Tuy nhiên, bà Nhi không thừa nhận sự việc có quen biết với những người này và ông Khuê không chứng minh được việc giao dịch, chuyển khoản là có yêu cầu từ phía nguyên đơn.

Ngoài ra, căn cứ theo bản tự khai, ông Phan Công Khanh xác nhận chỉ có giao dịch mua bán xe với ông Khuê chứ không quen biết gì với bà Nhi.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị đơn cung cấp hai vi bằng về việc liệt kê, xác nhận và trao đổi mua bán siêu xe, mô tô và du thuyền và giá trị lỗ lãi của các khoản tiền mua bán xe. Tuy nhiên, nội dung này không thể hiện được bà Nhi yêu cầu ông Khuê chuyển tiền đầu tư mua bán xe và cũng không thể hiện được bà Nhi là người đầu tư, mua bán.

Vào ngày 28-7-2025, tòa án yêu cầu bị đơn, nguyên đơn cung cấp tài liệu, chứng cứ. Các bên đã cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu về việc mua bán xe ôtô và du thuyền; giao dịch chuyển khoản giữa bà Nhi và ông Khuê, giữa bà Nhi với bên thứ ba và giữa ông Khuê với bên thứ ba từ năm 2020 đến năm 2022.

Phía bị đơn cũng cung cấp các bản photocopy giao dịch chuyển khoản do chính ông Khuê thực hiện với với một số cá nhân. Phía bị đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh bà Nhi là người yêu cầu ông Khuê thực hiện các giao dịch này hay liên quan đến các giao dịch này.

Cấp phúc thẩm xét thấy, ông Khuê không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào thể hiện bà Nhi tặng cho hoặc đồng ý để ông Khuê sử dụng số tiền nêu trên mà không có nghĩa vụ hoàn trả. Bà Nhi không thừa nhận lời trình bày của bị đơn về mục đích chuyển tiền, lời khai người làm chứng và tài liệu có trong hồ sơ không phù hợp với lời trình bày của ông Khuê.

Cấp phúc thẩm cho rằng, hầu hết nội dung các giao dịch chuyển khoản không ghi cụ thể là "cho vay". Tuy nhiên, nội dung này cũng không thể hiện việc tặng cho, giao dịch chuyển hộ tiền theo yêu cầu của bà Nhi hay phục vụ chi tiêu sinh hoạt cả hai. Bị đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình. Mặt khác, bà Nhi là người chủ động thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho ông Khuê, đồng thời có cung cấp thông tin sao kê chứng minh. Ông Khuê chuyển khoản cho bên thứ ba nhưng không chứng minh được việc thực hiện các giao dịch do có yêu cầu bà Nhi.

Do đó, việc bà Nhi yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã chuyển khoản là có cơ sở chấp nhận.

Từ các phân tích trên, cấp phúc thẩm có đủ cơ sở xác định bà Nhi có quyền yêu cầu ông Khuê hoàn trả lại số tiền đã chuyển khoản và ông Khuê không chứng minh cho lời trình bày của mình. Ông Khuê kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm nhưng không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích các bên, xét xử phù hợp với quy định pháp luật. Các bên đương sự xác nhận có sai số khi tính toán do sao kê tài khoản ngân hàng có sự chênh lệch giảm về số tiền 43.995.731.101 đồng thành 43.995.619.987 đồng, nên sửa bản án sơ thẩm buộc bị đơn trả cho nguyên đơn 43.995.619.987 đồng.