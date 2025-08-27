Tòa trả hồ sơ vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ 27/08/2025 10:21

(PLO)- Thay vì tuyên án như dự kiến, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Ngày 27-8, thay vì tuyên án như kiến, TAND Khu vực 2 - TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề trong vụ án tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Tiến Dũng - tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ bị truy tố theo điểm c khoản 3 Điều 260 BLHS với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Trước đó, đại diện VKSND Khu vực 2 - TP.HCM đã đề nghị mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo nội dung vụ án, Dũng có giấy phép lái xe ô tô hạng C theo quy định, điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa giao cho khách.

Khoảng 14 giờ 43 phút ngày 8-8-2024, Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ.

Khi xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi của bầu hơi phanh xe.

Xe tải của Dũng đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát và va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển phía trước cùng chiều, gồm: Xe Volvo XC90, Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container; khiến một người dọn vệ sinh tại cầu Phú Mỹ bị một trong các phương tiện va chạm trúng, văng vào trong lề đường bị thương tích nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, xe tải do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe là 14,4 tấn. Trong đó, vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường là 31,7%, vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường là 52,6%, vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 52,8%.

Hậu quả sau va chạm, ô tô hiệu Volvo XC90 do anh LKL điều khiển và ô tô hiệu Toyota Fortuner do anh PVP điều khiển bị hư hỏng và cháy hoàn toàn. Các ô tô, gồm: Xe Ford Teritory do anh LPL điều khiển, ô tô Mecerdes Benz GLC400 do anh VTA điều khiển, xe ôtô con hiệu Toyota Innova do anh NTS điều khiển và hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỉ đồng.