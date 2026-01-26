Toàn cảnh vụ cháy ở chợ Nhị Thiên Đường khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi 26/01/2026 11:32

(PLO)- Đám cháy dữ dội bùng lên từ căn nhà ở đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.