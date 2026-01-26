Toàn cảnh vụ cháy ở chợ Nhị Thiên Đường khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi

(PLO)- Đám cháy dữ dội bùng lên từ căn nhà ở đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Công an phường Bình Đông phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Phòng PC07), Công an TP.HCM huy động lực lượng an ninh cơ sở cùng 14 xe chuyên dụng và 84 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Theo các tiểu thương, số lượng hàng hóa và tài sản bên trong bốn căn nhà ước tính nhiều tỉ đồng đã bị thiêu rụi. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Các tiểu thương ở chợ Nhị Thiên Đường cho biết những căn nhà cháy là điểm kinh doanh giày, dép nhiều năm nay. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Công an phường Bình Đông sau đó giăng dây, đưa khung thép đến phong tỏa hoàn toàn hiện trường vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN