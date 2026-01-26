Toàn cảnh vụ cháy ở chợ Nhị Thiên Đường khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi

An ninh trật tự

Toàn cảnh vụ cháy ở chợ Nhị Thiên Đường khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi

NGUYỄN TÂN

(PLO)- Đám cháy dữ dội bùng lên từ căn nhà ở đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. 

chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-0454.jpg
Đám cháy bùng phát vào lúc hơn 1 giờ sáng tại một căn nhà chuyên kinh doanh giày dép ở chợ Nhị Thiên Đường rồi lan rộng. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-07s.jpg
Theo người dân, thời điểm này khu vực vắng người, tất cả đã chìm vào giấc ngủ nhưng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM, Công an phường Bình Đông chỉ sau khoảng 5 phút đã có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-cho-nhi-thien-duong.jpg
Lửa lớn gặp các vật liệu dễ cháy như giày dép, nhựa, cao su... nên nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-903.jpg
Theo UBND phường Bình Đông, vụ cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ 14 sáng từ căn nhà số 89 đường Hoàng Minh Đạo rồi lan ra. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-d0.jpg
Khu vực cháy đến sáng ngày 26-1 được phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-684.jpg
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-964.jpg
Công an phường Bình Đông phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Phòng PC07), Công an TP.HCM huy động lực lượng an ninh cơ sở cùng 14 xe chuyên dụng và 84 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-da.jpg
Theo các tiểu thương ở chợ Nhị Thiên Đường, chủ các sạp hàng bị cháy vừa nhập về một lượng lớn giày dép để buôn bán vào dịp Tết thì xảy ra vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-99.jpg
Nhiều tiểu thương thất thần, bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy quá dữ dội vừa xảy ra. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-044.jpg
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-075.jpg
Theo các tiểu thương, số lượng hàng hóa và tài sản bên trong bốn căn nhà ước tính nhiều tỉ đồng đã bị thiêu rụi. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-223.jpg
Thông tin ban đầu, khi ngọn lửa bao vây, hai người dân trong một căn nhà đã liều mình nhảy từ lầu xuống đất để thoát thân. Cả hai bị thương và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-932.jpg
Thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn gây ảnh hưởng trực tiếp đến bốn căn nhà số 87, 89, 91 và 34 đường Hoàng Minh Đạo. Hiện thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, làm rõ. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-045.jpg
Một tiểu thương ở chợ thông báo với bạn hàng do ảnh hưởng từ vụ cháy nên tiệm hôm nay nghỉ bán. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-02.jpg
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-3.jpg
Các tiểu thương ở chợ Nhị Thiên Đường cho biết những căn nhà cháy là điểm kinh doanh giày, dép nhiều năm nay. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-64.jpg
Vụ cháy xảy ra ngay chợ Nhị Thiên Đường khiến không ít tiểu thương hoảng loạn. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-023.jpg
Bốn căn nhà cháy có bề ngang chừng 20 mét, kéo dài hơn 10 mét về phía sau, trong đó căn nhà cao nhất gồm một tầng trệt, hai tầng lầu. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-064.jpg
Đến khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, cảnh sát PCCC di dời trang thiết bị và rời khỏi hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-0.jpg
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-02.jpg
Công an phường Bình Đông sau đó giăng dây, đưa khung thép đến phong tỏa hoàn toàn hiện trường vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-01.jpg
Vụ cháy xảy ra ngay vào thời điểm cận Tết khiến không ít tiểu thương ở chợ bàng hoàng. Ảnh: NGUYỄN TÂN
75.jpg
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong.jpg
chay-4-can-nha-cho-nhi-thien-duong-075.jpg
Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy nhà ở chợ Nhị Thiên Đường đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: NGUYỄN TÂN
NGUYỄN TÂN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cháy #chợ nhị thiên đường #bình đông #cháy chợ nhị thiên đường #đường hoàng minh đạo #công an phường bình đông

Đọc thêm