Tổng Bí thư: Sẽ mở rộng bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương 30/09/2025 18:13

(PLO)- Ngoài chức danh Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sắp tới sẽ mở rộng việc bố trí một số chức danh lãnh đạo như: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra… không là người địa phương.

Chiều 30-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, với khối lượng công việc đặc biệt lớn. Quốc hội sẽ làm việc liên tục hơn một tháng, không nghỉ giữa kỳ để giải quyết nhiều vấn đề trọng yếu.

“Những gì khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời để sang năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu, yêu cầu rất lớn. Thời gian không chờ đợi ai, cũng không được phép lãng phí”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Tổng Bí thư, đến nay đã hoàn thành đại hội chi bộ, cơ sở và cấp trên cơ sở; đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ XIV được triển khai đúng chương trình, kế hoạch.

Các cơ quan liên quan đang tích cực hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV với nhiều tư duy, quan điểm mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước.

Hội nghị Trung ương 13 dự kiến diễn ra đầu tháng 10 sẽ xem xét, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tất cả các khâu đều được thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy trình, thủ tục.

Đề cập công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết điểm nổi bật là việc hoàn thành chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy không phải người địa phương. Chủ trương này đã được triển khai hơn một nhiệm kỳ, mang lại nhiều kết quả tích cực.

“Hiện cấp xã đã thực hiện cơ bản, ở cấp tỉnh, thành phố cũng sẽ không còn Bí thư là người địa phương. Sắp tới, chủ trương này sẽ được mở rộng với một số chức danh khác như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra”, Tổng Bí thư nói.

Ông dẫn chứng qua một số vụ việc xử lý kỷ luật thời gian qua, nhiều trường hợp sai phạm xuất phát từ việc người đứng đầu là người địa phương. Đây là bài học cần rút ra để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tiếp tục được thực hiện chủ trương “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm”.

Trong năm 2025, dự kiến sẽ hoàn thành xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp.

“Phương châm là coi trọng phòng ngừa, rút ra bài học để bịt những sơ hở, thiếu sót. Mục tiêu là không cho tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.