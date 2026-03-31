Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I năm 2026 31/03/2026 10:07

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I năm 2026.

Sáng 31-3-2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Đảng ủy CATW Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự và chỉ đạo Hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW: Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hội nghị có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Đảng ủy CATW, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong Quý I năm 2026, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp. Nhiều vấn đề mới đã tác động trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Hội nghị lần này nhằm rà soát, đánh giá chất lượng và hiệu quả các công tác trọng tâm. Đồng thời, Đảng ủy CATW đề ra nhiệm vụ Quý II để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác Quý I và phương hướng thời gian tới. Hội nghị cũng đánh giá công tác công an, xem xét các việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã giải quyết giữa các kỳ họp, nghe 5 báo cáo chuyên đề và xem phim tư liệu.