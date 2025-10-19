Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi 19/10/2025 14:55

Ngày 19-10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công công trình sân vận động thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Công trình sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được đánh giá là hiện đại hàng đầu Việt Nam, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ và thực hiện nghi thức khởi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình sân vận động thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ảnh VGP.

Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh VGP.

Sân vận động PVF nằm trong Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, do Bộ Công an làm chủ đầu tư; Công ty CP Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) làm tổng thầu xây dựng.

Công trình có diện tích hơn 55.000 m², gồm bốn khán đài A, B, C, D và các khu chức năng: Kỹ thuật, trung tâm điều hành, an ninh, báo chí, khu VIP, dịch vụ ẩm thực… Ngoài ra, sân còn có quảng trường và bãi đỗ xe rộng 18 ha.

Các đại biểu tại lễ khởi công. Ảnh VGP.

Sân được thiết kế đạt tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu khu vực và quốc tế, kể cả World Cup. Mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, ngăn tia UV, giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng. Mặt sân dùng công nghệ cỏ mô-đun hybrid – kết hợp cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, cho độ bền cao, thoát nước nhanh và dễ bảo trì.

Đáng chú ý, đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam có mái vòm đóng - mở tự động, ứng dụng công nghệ tương tự sân AT&T (Mỹ) – sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cỡ lớn và hạ tầng truyền hình hiện đại được tích hợp đồng bộ, tạo trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Hình ảnh mô phỏng sân vận động PVF được thiết kế đạt tiêu chuẩn FIFA.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Việc khởi công sân vận động PVF là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Đây là công trình văn hóa - thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân và thể thao Việt Nam”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ảnh VGP.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sân vận động PVF không chỉ phục vụ huấn luyện, thi đấu của lực lượng Công an nhân dân mà còn mở cửa cho cộng đồng, tạo không gian thể thao, văn hóa gắn kết giữa công an và nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty CP Vinhomes, khẳng định đơn vị tổng thầu sẽ "triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, kỷ luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bền vững”, đưa sân vận động PVF trở thành biểu tượng thể thao mới của Việt Nam, sánh tầm châu lục.