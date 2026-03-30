Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 75 năm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 30/03/2026 19:13

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trực tiếp trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể y, bác sĩ.

Ngày 30-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (1-4-1951 - 1-4-2026). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Khẳng định vị thế trung tâm y học chuyên sâu hàng đầu

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết từ những cơ sở điều trị thiếu thốn trong chiến tranh, đến nay bệnh viện tự hào trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối của toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

Đây là trung tâm y học chuyên sâu, hiện đại hàng đầu, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần nhân văn của nền y học quân sự Việt Nam. Trong suốt chặng đường phát triển, bệnh viện luôn vinh dự được giao phó nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng thời phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Với tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên môn trình độ cao, bệnh viện đủ khả năng xử trí những ca bệnh phức tạp nhất. Bám sát các chủ trương lớn của Đảng, bệnh viện đã phát triển theo mô hình trung tâm y học chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhiều kỹ thuật y học phức tạp được làm chủ và triển khai thường quy trong lĩnh vực ghép mô tạng, vi phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, tim mạch, thần kinh, đột quỵ, truyền nhiễm, sinh học phân tử, tế bào gốc, y học hạt nhân. Điều này góp phần giảm đáng kể nhu cầu điều trị ở nước ngoài của người bệnh.

Bệnh viện tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước và là cơ sở ghép gan số 1 của Việt Nam, đồng thời luôn tiên phong giúp đỡ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở quân và dân y.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

GS.TS Lê Hữu Song cũng nhấn mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ trẻ. Bệnh viện tích cực xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu y sinh học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong quản trị, chẩn đoán, điều trị để tiếp cận xu thế y học hiện đại của khu vực và thế giới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, 75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ động hội nhập, trở thành điểm tựa của bộ đội và nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích vẻ vang của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với niềm tin và kỳ vọng lớn, Tổng Bí thư đề nghị bệnh viện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiên định xây dựng Đảng bộ và bệnh viện trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu theo lời dạy "người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền". Việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài cần được ưu tiên để y bác sĩ phát huy tối đa năng lực cống hiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: BVCC

Tổng Bí thư cũng yêu cầu bệnh viện không ngừng nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn, quán triệt quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, coi chất lượng điều trị là thước đo uy tín cao nhất. Bệnh viện phải tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (57, 59, 71, 72) liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đơn vị cần ban hành lộ trình chuyển đổi số rõ ràng, ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng, mở rộng hợp tác toàn cầu và tích cực áp dụng kỹ thuật tiến bộ để từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh và quản lý; chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, giữ vững 3 giá trị cốt lõi: Lấy y đức làm nền tảng, trí tuệ - đổi mới sáng tạo làm động lực, uy tín và sự tin cậy làm thước đo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bệnh viện cần tiếp tục giữ vững truyền thống "đơn vị 3 lần Anh hùng" và lan tỏa các giá trị "trí tuệ - nhân văn - kỷ cương - phụng sự", vững bước trên chặng đường mới, phát triển mạnh mẽ, hiện đại và nhân văn hơn.