Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ 27/08/2025 11:49

(PLO)- Cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 9-1-2026).

Sáng 27-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu nghe giới thiệu về triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển" do Văn phòng Quốc hội thực hiện. Ảnh: QH

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: QH

Tham dự cuộc gặp mặt có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự buổi gặp mặt. Ảnh: LÂM HIỂN

Cùng tham dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt. Ảnh: QH

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc gặp mặt quy tụ khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: LÂM HIỂN

Cuộc gặp mặt cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

﻿ Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt. Ảnh: QH

Tại cuộc gặp mặt, đại diện cho các đại biểu Quốc hội đã phát biểu, bày tỏ niềm vui với sự phát triển của đất nước, sự cải cách không ngừng về thể chế, kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Quốc hội qua các thời kỳ.

Các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nêu bật những thành tựu của đất nước trong hành trình 80 năm phát triển vừa qua, đề cao vai trò của Quốc hội trong tiến trình phát triển.

Tổng Bí thư cũng thông tin tới các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tình hình đất nước, những yêu cầu trong thời kỳ phát triển mới, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV.

Tổng Bí thư cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội những ý kiến tâm huyết, những giải pháp phù hợp để đất nước tiếp tục phát triển, vươn cao, bay xa vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi gặp mặt. Ảnh: QH

Đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đối với hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và nói rằng Quốc hội sẽ tiếp tục cải cách, đồng hành với Chính phủ, với các cơ quan tư pháp, các địa phương để Quốc hội ngày càng làm tròn sứ mệnh của mình.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói Quốc hội sẽ tiếp tục nhanh chóng thể chế hóa những định hướng của Trung ương, của Bộ Chính trị để cùng với Chính phủ, các cơ quan tư pháp đưa đất nước phát triển thịnh vượng, nhân dân thực sự ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.