Tổng Bí thư: 'Chính phủ các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước' 20/08/2025 12:41

(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” – kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược.

Trong không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh (1945-2025), sáng 20-8, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2025).

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập; sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội.

﻿ Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các địa biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Trong khắc nghiệt đã rèn đúc nên bản lĩnh của một Chính phủ vì dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, khi cả dân tộc hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta thật xúc động và tự hào được sum họp nơi đây để dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, được cùng các Lãnh đạo công tác tại Chính phủ qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, quan trọng của các đồng chí đi trước, cùng nhau khẳng định ý chí tiến lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 80 năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc vùng lên làm chủ vận mệnh của mình. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn “thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng”.

Ông nhìn nhận chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã “xắn tay áo” dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc.

“Từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan” – Tổng Bí thư nói.

Ông khẳng định các cán bộ, lãnh đạo khi ấy vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời cũng là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Thành lập Chính phủ. Ảnh: NHÂN DÂN

Hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”

Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia vận hành trong chiến tranh. Đó là chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến.

Từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” – là kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược.

Theo Tổng Bí thư, đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người “đầu tàu gánh vác” trong bộ máy Chính phủ.

Điểm lại những thành tựu, những bước đi của Chính phủ sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước.

“Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau” – ông đánh giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: TTXVN

“Ngọn lửa ấm” để mỗi cán bộ vững bước trong lúc khó khăn

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ “bản lĩnh-kỷ cương- đoàn kết-liêm chính-hành động-sáng tạo-hiệu quả-vì dân”.

Theo ông, chúng ta nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. “Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân” – Tổng Bí thư nói và khẳng định chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm.

“Trước những mái đầu bạc phơ mà tinh anh, sáng suốt; trước những trái tim đã trải qua bao gian lao mà vẫn cháy bỏng yêu nước thương dân, chúng tôi luôn trân trọng và càng thấy trách nhiệm nặng nề. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, là một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, để vững bước tiến vào tương lai” – Tổng Bí thư chia sẻ.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các cán bộ, lãnh đạo đi trước, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Ông cũng mong những cán bộ đi trước sẽ tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại “nghệ thuật quản trị quốc gia” đã được rèn đúc qua cả một đời cống hiến. “Xin các đồng chí hãy tiếp tục là “ngọn lửa ấm” để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước” – Tổng Bí thư bày tỏ.