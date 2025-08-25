Tổng Bí thư Tô Lâm nói về sứ mệnh lịch sử của ngoại giao Việt Nam 25/08/2025 15:29

(PLO)- Tổng Bí thư cho rằng ngoại giao Việt Nam cần chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi, văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu, đồng thời phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam.

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam. Ảnh: NHÂN DÂN

Những bài học lớn còn nguyên giá trị

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta mãi khắc ghi sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn sáng suốt của Đảng, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi, xương máu và trí tuệ trên mặt trận không tiếng súng song hết sức vẻ vang này.

Ông cũng cảm ơn bạn bè quốc tế đã đồng hành; trân trọng đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài luôn là hậu phương vững chắc của đối ngoại, ngoại giao.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao; đồng thời kỳ vọng toàn ngành Ngoại giao tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lập nên nhiều thành tích, thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho Ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau.

Đó là sự kết tinh của lý luận và thực tiễn cách mạng, đã tôi luyện nên bản lĩnh của một nền ngoại giao trưởng thành ngày nay. Bài học về kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; lấy nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược làm cơ sở của Ngoại giao; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt; gắn ngoại giao với lòng dân.

Nhìn nhận ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành ngoại giao tập trung vào một số định hướng trọng tâm.

Cụ thể, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân. Kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại; hiện đại về tư duy, phương pháp, công cụ: Thực hiện chuyển đổi số ngoại giao, phân tích dữ liệu lớn, ngoại giao số - công dân số - truyền thông số; chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn ngoại giao.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu sự chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi; văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu. Phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam là kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Không ngừng nâng cao vị thế đất nước đi đôi với tôn vinh giá trị của hòa bình, đề cao chủ nghĩa nhân văn cao cả và tích cực đóng góp có trách nhiệm đối với giá trị chung của nhân loại và cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: NHÂN DÂN

Đảm bảo cao nhất lợi ích Quốc gia, dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, trên đất liền với phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, trong đó nỗ lực thúc đẩy hợp tác, đối thoại, tìm kiếm điểm tương đồng với các bên liên quan.

Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ: Chủ động thu hút nguồn lực chất lượng cao (vốn đầu tư chiến lược, công nghệ lõi, nhân lực tinh hoa). Tiếp tục khai mở thị trường, nâng cấp - ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, chất lượng cao.

Đồng thời, kết nối các sáng kiến hạ tầng - logistics - chuỗi cung ứng - tài chính xanh. Nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khai thác tối đa vai trò của ngoại giao trong các lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt là ngoại giao khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo. Tăng cường đào tạo, trao đổi chuyên gia, thành lập các trung tâm Nghiên cứu - Phát triển.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ thời điểm nào; phát huy có hiệu quả nguồn lực trí thức Việt toàn cầu.

Tổng Bí thư chỉ rõ ngành ngoại giao cần nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới...

Chủ động, tích cực cùng các nước đóng góp xây dựng trật tự chính trị, kinh tế thế giới công bằng, bình đẳng, dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Phát huy vai trò tiên phong, sẵn sàng đi đầu trong những lĩnh vực ưu tiên, thuộc lợi ích thiết thực của đất nước, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, chuyển giao công nghệ.

Tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực, thế giới. Hài hòa giữa lợi ích quốc gia - dân tộc với nghĩa vụ quốc tế; tăng cường đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cứu trợ nhân đạo…

Đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, góp phần nâng tầm, củng cố sức mạnh mềm của đất nước, quảng bá hình ảnh, bản sắc và giá trị Việt Nam, làm phong phú thêm cho văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư cũng lưu ý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Để làm được điều đó, cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, đổi mới tư duy và cách tiếp cận về văn hoá tham mưu theo hướng thẳng thắn, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu đối ngoại. Kết nối các trung tâm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước, học giả kiều bào, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu; phát triển trung tâm phân tích dữ liệu chiến lược...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao. Ảnh: NHÂN DÂN

Nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư căn dặn chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên," đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý quốc tế, ngôn ngữ - văn hóa đối tác, kỹ năng ngoại giao đa phương, ngoại giao số, ngoại giao công chúng.

Học tập suốt đời, không ngừng nghỉ là phương châm chỉ đạo trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của ngành ngoại giao. Thu hút, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn mình qua việc khó, việc mới. Dành đủ nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ ngoại giao yên tâm cống hiến.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn ngành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là quốc phòng, an ninh, tạo "thế chân kiềng" vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Tổng Bí thư nhấn mạnh trải qua những biến động của thời cuộc, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn lên, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại. Chúng ta có quyền tự hào rằng Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang. Đó là tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước.