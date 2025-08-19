Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan 19/08/2025 20:55

(PLO)- Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng và mục tiêu phát triển, điều này tạo điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới...

Chiều 19-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhân dịp Quốc vương thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương, với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao Bhutan, là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển ấn tượng của Bhutan trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự trị vì, lãnh đạo của Quốc vương; hoan nghênh mô hình phát triển của Bhutan với những đặc trưng riêng, rất độc đáo được thế giới ngưỡng mộ với việc đề cao bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và hạnh phúc cho người dân, là một trong những “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”; đó là tầm nhìn phát triển mang tính chiến lược và sáng suốt.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng và mục tiêu phát triển và điều này tạo điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ những định hướng và mục tiêu phát triển của Bhutan.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Quốc vương trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Tổng Bí thư, lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam, khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế ngày nay.

Quốc vương bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam nêu ra, tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mình.

Quốc vương nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bhutan trong hơn một thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên nhấn mạnh tình hữu nghị, những điểm đồng trong văn hóa và triết lý phát triển là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và thúc đẩy hợp tác sâu rộng thời gian tới, đem lại lợi ích chung và đóng góp cho sự phát triển, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa Quốc vương Bhutan và Chủ tịch nước Việt Nam, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và gắn kết giữa hai quốc gia, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm về quản trị quốc gia, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; mở rộng hơn nữa hợp tác bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; khuyến khích thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, Phật giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước mở rộng hiểu biết về nhau.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Bhutan tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với ASEAN.