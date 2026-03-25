Cấp xã kiến nghị TP.HCM sớm có hướng dẫn lập phòng chuyên môn, giảm tải áp lực công việc 25/03/2026 14:31

Ngày 25-3, đoàn công tác Thường trực Thành ủy TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng, phường Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I-2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2026.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông dẫn đầu đoàn công tác làm việc với hai phường Thủ Đức và Bình Trưng. Ảnh: THANH TUYỀN

Mong TP sớm có hướng dẫn thành lập phòng chuyên môn

Báo cáo tại đây, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh cho biết trong quý I- 2026, đã có 215 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.760 tỉ đồng (tăng 4,3% so với cùng kỳ). Phường cũng tập trung triển khai các giải pháp tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hết quý I-2026, tổng thu ngân sách nhà nước tại phường Bình Trưng là hơn 2.170 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 74%.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết phường đã thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, kết quả giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết tại phường bình quân đạt 99,7%. UBND phường Thủ Đức là địa phương xếp loại xuất sắc trên bản đồ thể chế.

Công tác điều hành hoạt động của bộ máy từ khi thành lập đến nay mặc dù đã đi vào ổn định nhưng bà Trinh nhìn nhận, khối lượng công việc cấp phường hiện tại rất lớn so với số biên chế được giao dẫn đến việc tham mưu giải quyết một số nhiệm vụ có lúc, có việc chưa đảm bảo được đúng tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh nói thêm, sắp tới đây người hoạt động không chuyên trách nghỉ theo quy định nên sẽ càng khó khăn cho cấp cơ sở. Hiện nay, phường Thủ Đức có 72 cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền, 46 người hoạt động không chuyên trách (không tính khối quân sự) và là đội ngũ có năng lực thực tiễn. Vì vậy, phường mong muốn có phương án hợp lý để sử dụng lực lượng không chuyên trách này.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: THANH TUYỀN

Về kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước tại phường Thủ Đức tính đến ngày 20-3 là 523.188 triệu đồng, đạt 64% so với dự toán được giao.

Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cả hai phường đều kiến nghị TP.HCM sớm có hướng dẫn lập phòng chuyên môn, giảm tải áp lực cho phòng kinh tế- hạ tầng- đô thị cấp xã, theo Nghị định 370.

Địa phương cũng kiến nghị TP sớm bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã để giảm tải áp lực chuyên môn cho thường trực UBND. Hiện cả hai phường đều đã đề xuất phương án nhân sự từ nguồn tại chỗ và chờ TP có quyết định bổ sung.

Ngoài ra, phường Thủ Đức đề xuất Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM sớm ban hành hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tiếp theo.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ghi nhận nỗ lực của hai phường để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong quý I.

Ông Đặng Minh Thông đánh giá các địa phương vẫn còn nhiều dư địa, cần tận dụng, khai thác tối đa nguồn lực để phát triển mạnh hơn. Song song đó, ông cũng lưu ý hai phường cố gắng đảm bảo duy trì các mặt tích làm được trong thời gian qua về an ninh trật tự, quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục…

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dành sự quan tâm đến những khó khăn của cơ sở trong vận hành chính quyền 2 cấp, về tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh đến các nội dung đã được phân cấp, phân quyền về cho cơ sở và nhấn mạnh, khi giao quyền phải giao kèm nhiệm vụ, giao nguồn lực để thực hiện thì mới mang lại hiệu quả thực sự. Vì vậy, dù đã làm tốt nhưng địa phương vẫn cần rà soát, đánh giá lại khung vị trí việc làm, bố trí nhân sự phù hợp; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm; rà soát quy hoạch nguồn cán bộ.

Trong thời gian tới, ông Đặng Minh Thông ông yêu cầu đảng ủy hai phường đổi mới phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sâu sát, quyết liệt. “Phải làm đến cùng, làm ra sản phẩm, kết quả cụ thể, không làm thay mà có sự phân công cụ thể, đánh giá thực chất. Cấp ủy không làm thay mà lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc” - ông Đặng Minh Thông lưu ý.

Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở địa phương cần quan tâm đến quản lý vỉa hè, lòng đường, mỹ quan đô thị, kể cả vấn đề về an toàn giao thông…

Ông cũng ghi nhận các kiến nghị về tổ chức bộ máy ở cơ sở và gợi ý hai phường có thể cùng ngồi lại đề rà soát, đánh giá lại từng nhân sự ở từng vị trí và có sự trao đổi, bố trí phù hợp giữa hai địa phương, trong đó chú trọng giữ được nhân sự có năng lực.

Một vấn đề khác được Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông lưu ý địa phương quan tâm là phải quản lý tài sản công, đất công, không bỏ sót trụ sở, không lãng phí. Ngoài ra, hai địa phương cần soát quy hoạch phù hợp thiết kế đô thị tại địa phương.

Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo Thành ủy cho rằng dựa vào thực tiễn, từng địa phương cần có giải pháp để cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu. Cùng đó, cần quan tâm giải quyết khó khăn của người dân, doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trên địa bàn...

Riêng phường Bình Trưng là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm, trong đó có dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh cần quan tâm đến việc giải quyết chính sách cho các hộ dân bị ảnh hưởng, có thể bằng tiền, hỗ trợ tái định cư, với những trường hợp không đủ điều kiện tái định cư thì tính đến phương án nhà ở xã hội…; tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.