TP.HCM: Sớm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã với các đơn vị được tăng thêm 24/03/2026 17:48

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu cấp cơ sở kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, phường đối với các đơn vị được tăng thêm, hoàn thành ngay trong tháng 4-2026.

Sáng 24-3, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phối hợp Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thành ủy TP.HCM và các điểm cầu tại 168 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, các địa phương đã nêu thực tiễn hoạt động tại cơ sở và đề xuất nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1-2026. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa Nguyễn Việt Quế Sơn kiến nghị TP xem xét lộ trình tinh giản người hoạt động không chuyên trách. Ông cho rằng nếu cắt giảm đồng loạt 1/3 lượng nhân sự này vào tháng 5 tới sẽ tạo áp lực công việc rất lớn lên khối Đảng và đoàn thể.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn cũng nêu ý kiến, đối với cán bộ trẻ, phường mong muốn có cơ chế luân chuyển, đào tạo phù hợp vì nhân sự Đoàn Thanh niên hiện nay đang có xu hướng già hóa.

Các địa phương cũng đề nghị TP.HCM sớm ban hành hướng dẫn quy hoạch cán bộ và quy định về phân cấp quản lý để cơ sở chủ động hơn trong công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Đồng thời, các đơn vị đề xuất TP sớm có hướng dẫn thực hiện phụ cấp đối với chức danh phó các tổ chức chính trị - xã hội ở phường theo quyết định của Trung ương. Việc này nhằm động viên cán bộ yên tâm công tác trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự nỗ lực của 168 xã, phường, đặc khu trong việc thực hiện khối lượng công việc rất lớn của quý I-2026.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phường, xã được tăng chức danh Phó Chủ tịch UBND cần sớm bố trí, hoàn thành trong tháng 4-2026. Ảnh: THANH THÙY

Trong quý II, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo dứt điểm việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, phường đối với các đơn vị được tăng thêm. Việc này phải thực hiện đúng quy định, hoàn thành ngay trong tháng 4-2026. Cùng đó là phải hoàn thiện việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy 168 xã, phường, đặc khu phải khẩn trương hoàn thiện và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp chi tiết, cụ thể và thực chất.

Bà yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải có chương trình hành động cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng đó, Thường trực, Ban Thường vụ và cấp ủy các xã, phường, đặc khu phải rà soát, tuân thủ tuyệt đối quy chế làm việc đã ban hành.

"Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, đúng vai, thuộc bài, rõ trách nhiệm cá nhân đối với phần việc được phân công phụ trách", bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.