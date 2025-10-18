Tổng Bí thư: 'Xây dựng thế trận tình báo vững chắc' 18/10/2025 15:04

(PLO)- Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Ngày 18-10, Tổng cục II tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25-10-1945 - 25-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đến dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng.

Ông cũng chúc mừng Tổng cục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tổng Bí thư khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng đã luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thầm lặng chiến đấu, chủ động kiên quyết tiến công địch, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những cống hiến hy sinh thầm lặng đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những "anh Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sĩ tình báo chiến đấu trên mặt trận tình báo- bằng lòng trung thành, sự trung thực, bằng những cống hiến và hy sinh của mình đã xây dựng, bồi đắp nên tình cảm và sự tin cậy đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Tổng Bí thư ghi nhận thời gian gần đây, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, có nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra các quyết sách đúng đắn, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng". Đảng bộ Tổng cục luôn trong sạch vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhận định: Thế giới hiện đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động phức tạp. Trong nước, bên cạnh thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Tình báo Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu Tình báo Quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan Tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với ngành Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng kế cận, kế tiếp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

﻿Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, phải xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Ngành Tình báo Quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng trong xây dựng lực lượng Tình báo cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục II với lịch sử truyền thống vẻ vang 80 năm, với tiềm năng, sức mạnh và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, Tình báo Quốc phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu, tự hào của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Dịp này Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng Tổng cục II tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”.