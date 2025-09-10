TP.HCM chi 16.000 tỉ đồng đầu tư nút giao 4 tầng và tuyến đường 6 làn xe 10/09/2025 15:06

(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nút giao Gò Công trên Vành đai 3 cùng đường nối Xa Lộ Hà Nội đến nút giao và đường liên phường Thới An – Thạnh Xuân.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai Nghị quyết số 390 ngày 28-8-2025 của HĐND TP về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm.

Đó là dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công cùng nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM và dự án xây dựng tuyến đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2).

Hơn 12.400 tỉ xây nút giao 4 tầng

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các bên liên quan rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tham mưu, đề xuất phương án trình UBND TP xem xét, đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư.

Trong đó, dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Vành đai 2 và Vành đai 3 TP.HCM. Dự án không chỉ góp phần giải tỏa áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu Đông TP.HCM mà còn nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến Vành đai 3, đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị khu vực.

Dự án này là một phần trong lộ trình từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2040 và tầm nhìn sau năm 2040, hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông và toàn TP.HCM.

Phối cảnh nút giao Gò Công. Ảnh: BGT

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Trạm 2 (trên Xa lộ Hà Nội), điểm cuối tại nút giao Gò Công (nơi giao cắt giữa đường Nguyễn Xiển và tuyến Vành đai 3), với tổng chiều dài khoảng 5,9 km.

Quy mô đầu tư bao gồm việc xây dựng mới toàn bộ tuyến đường, xây dựng nút giao Gò Công theo dạng ngã tư khác mức với kết cấu 4 tầng, kết hợp đảo tròn và cầu cạn trên tuyến Vành đai 3. Ngoài ra, dự án còn bao gồm các hạng mục cầu vượt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến như hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật...

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng, đi qua địa bàn các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2025 đến năm 2029.

Hơn 3.500 tỉ xây dựng 4,5km đường 6 làn xe

Cạnh đó, UBND TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tuyến đường liên phường Thới An – Thạnh Xuân (tuyến 2).

Dự án là một trong những hạng mục trọng điểm trong tổng thể kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc TP.HCM, khu vực kết nối chiến lược với tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Thực tế, khu vực Quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Bình Phước đến ngã tư Ga, vốn thường xuyên ùn tắc. Việc hoàn thành tuyến đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân sẽ hình thành một trục giao thông mới, giúp phân luồng hiệu quả và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân giúp giảm ùn ứ Quốc lộ 1.

Theo kế hoạch, tuyến đường có chiều dài gần 4,5 km, mặt cắt ngang 40 m, bao gồm 6 làn xe. Ngoài tuyến chính, dự án còn có đoạn kết nối với đường Lê Thị Riêng dài khoảng 200m, mặt đường rộng 30m. Để triển khai dự án, thành phố sẽ thu hồi đất của 299 hộ dân, trong đó có tới 222 hộ bị ảnh hưởng toàn phần (giải tỏa trắng), 77 hộ bị ảnh hưởng một phần.

Công trình dự kiến sẽ bắt đầu thi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào cuối năm 2027. Dự án có tổng mức đầu tư cũng tăng lên hơn 3.563 tỉ đồng.