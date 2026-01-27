TP.HCM đổi mới xúc tiến thương mại để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% 27/01/2026 20:11

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư được xác định phải đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất.

Chiều 27-1, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2025, hoạt động của ITPC được triển khai tập trung, nâng cao cả về quy mô và hiệu quả. Trung tâm đã tổ chức 161 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, vượt 14,2% so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, đơn vị đã triển khai 38 chương trình xúc tiến đầu tư trọng điểm, gồm 29 chương trình trong nước và 9 chương trình tại nước ngoài. Điểm nhấn nổi bật là “Hội nghị Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và Cộng đồng Doanh nghiệp FDI” thu hút hơn 400 đại biểu.

Bên cạnh đó, các sự kiện quốc tế như Diễn đàn Mùa thu TP.HCM - Hoa Kỳ với lễ trao 5 bản ghi nhớ hợp tác, hay Diễn đàn Doanh nghiệp TP.HCM – Busan (Hàn Quốc) với 250 đại biểu tham dự cũng để lại nhiều dấu ấn.

Áp lực cạnh tranh và mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc ITPC nhận định bối cảnh hiện nay có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động xúc tiến.

Về bối cảnh trong nước, mục tiêu tăng trưởng GRDP của TP.HCM hiện được xác định ở mức trên 10%. Với nhiệm vụ này, việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm mà ITPC cùng các cấp ngành đang tham mưu triển khai.

Ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc ITPC. Ảnh: P. QUỐC

Theo ông Lữ, để đảm bảo góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội, trọng tâm của năm 2026 là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu. ITPC xác định yêu cầu sống còn là phải đa dạng hóa hình thức xúc tiến, chú trọng kết nối B2B.

Đơn vị sẽ tập trung vào các trục quan trọng như kết nối doanh nghiệp trong nước với nhau; kết nối doanh nghiệp trong nước với nhà phân phối, nhà nhập khẩu và sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đồng thời, chú trọng kết nối doanh nghiệp trong nước với khối FDI để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về xúc tiến đầu tư, ITPC chú trọng tiếp cận các nhà đầu tư lớn, tập đoàn dẫn đầu tại các nước đối tác chiến lược để kêu gọi đầu tư vào dự án trọng điểm. Việc xúc tiến qua nền tảng số và ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá sản phẩm cũng được tăng cường.

Tại thị trường trong nước, mục tiêu là khai thác hiệu quả thị trường hơn 100 triệu dân gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

ITPC sẽ cung cấp kịp thời các báo cáo thông tin thị trường chuyên sâu, đặc biệt là các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA).

Kinh tế thành phố khởi sắc, thu hút hơn 8,2 tỉ USD vốn ngoại

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận nỗ lực của ITPC trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống cơ quan xúc tiến.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đạt 8,03% (nếu không tính dầu thô đạt 7,53%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố tăng trưởng ấn tượng ở mức 15,5%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 2,8%, nhập khẩu tăng 4,8%.

Đặc biệt, thành phố đã thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 8,2 tỉ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Những kết quả này có sự đóng góp của ITPC và trong đó có vai trò rất quan trọng của các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Dũng nhấn mạnh ITPC cần bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức xúc tiến, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp.

ITPC cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng. Củng cố, mở rộng thị phần tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và tạo bước đột phá mở rộng thị trường xuất khẩu mới, tiềm năng.

Trên cơ sở khai thác hiệu quả các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết. Ưu tiên hỗ trợ các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố, các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm xanh, tuần hoàn và gắn kết với chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư vào TP.HCM, ITPC cần thông qua các hiệp hội để quan tâm đến việc xúc tiến đầu tư ra ngoài thành phố.

Ngoài ra, ITPC nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin thị trường theo hướng chuyên sâu vào từng nhóm ngành hàng, sản phẩm, gắn với từng thị trường cụ thể.

Đặc biệt, tăng cường năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số.