Nhiều địa phương tăng trưởng GRDP hai con số, nhờ đâu? 20/01/2026 17:21

(PLO)- Kết quả tăng trưởng ổn định của nhiều địa phương cho thấy sự phát triển bứt phá về công nghiệp - dịch vụ phát triển và khả năng thu hút, sử dụng vốn đầu tư tốt.

Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của các địa phương năm 2025 ghi nhận dao động từ 5,84% đến 11,89%.

Đáng chú ý là sự tăng trưởng ổn định từ 7-10% của nhiều tỉnh, thành phố chiếm đa số với 23/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 6 địa phương tăng trưởng đột phá trên 10%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ đạo

Theo Cục Thống kê, sự bứt phá của nhóm dẫn đầu không phải là ngẫu nhiên, mà điểm chung của các địa phương này là lựa chọn định hướng kinh tế phù hợp với lợi thế; xây dựng nền tảng công nghiệp - dịch vụ vững chắc; cải cách thể chế và môi trường đầu tư một cách quyết liệt, đồng bộ.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI như một "chất xúc tác" để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức cao.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, cho rằng tăng trưởng GRDP đột phá tại nhiều địa phương gắn chặt với việc đưa vào vận hành các tổ hợp công nghiệp, khu kinh tế và các dự án FDI quy mô lớn.

Đây không chỉ là sự gia tăng về sản lượng, mà còn là sự dịch chuyển về chất trong cơ cấu kinh tế, khi công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao ngày càng giữ vai trò chủ đạo.

Tại Quảng Ninh, động lực chính đến từ Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ô tô Thành Công Việt Hưng, các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà. Trong khi đó, Hải Phòng ghi dấu ấn đậm nét với các dự án của Tập đoàn LG và tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Cụ thể, Quảng Ninh ghi nhận hàng loạt kỷ lục về tăng trưởng, thu ngân sách, du lịch và thu hút đầu tư. GRDP tăng 11,89%, mức cao nhất giai đoạn 2021-2025 và dẫn đầu cả nước. Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt hơn 503 nghìn tỉ đồng, gấp gần 17 lần năm trước; vốn FDI đạt gần 1 tỉ USD.

Những ''siêu dự án'' như khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh hay khu du lịch phức hợp Casino đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh hiệu quả của cải cách hành chính và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Ảnh: MINH TRÚC

Hải Phòng cũng duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với sản xuất công nghiệp tiếp tục là trụ cột với nhiều ngành mũi nhọn như điện tử, thiết bị điện, sản xuất xe có động cơ. FDI duy trì đà tăng ổn định với tổng vốn thu hút gần 2,9 tỉ USD, trong đó khoảng 70% đến từ các dự án mở rộng, minh chứng cho niềm tin dài hạn của nhà đầu tư.

Một điểm nhấn phải kể đến là sự bứt phá của Bắc Ninh (tăng 10,3%). Sau khi hợp nhất với Bắc Giang, Bắc Ninh nổi lên như một trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc.

Sự bổ trợ giữa hai địa phương tạo nên lợi thế kép, Bắc Ninh là ''thủ phủ'' công nghiệp điện tử với sự hiện diện của Samsung, Canon, Amkor; trong khi Bắc Giang có thế mạnh về công nghiệp hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng cao và khả năng thu hút FDI mạnh mẽ.

Nhờ đó, Bắc Ninh hình thành một không gian sản xuất đa dạng, quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng vai trò cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng theo hướng bền vững.

Đáng chú ý, nhờ tối ưu hóa các cụm công nghiệp và đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư không ít địa phương đã tạo ra "bước nhảy vọt" về tỷ trọng GRDP. Đơn cử như Ninh Bình và Phú Thọ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng; lần lượt là 10,6% và 10,5%.

Thu hút FDI chất lượng cao, có chọn lọc

Ngoài ra, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, nhiều địa phương đã chuyển từ tư duy "trải thảm đỏ đại trà" sang tiếp cận có chọn lọc, ưu tiên chất lượng, công nghệ và tính lan tỏa.

TP. HCM với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, cũng xác định FDI chất lượng cao là chìa khóa để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, thành phố đặt mục tiêu thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, quy mô tối thiểu 100 triệu USD mỗi dự án.

Khi đi vào vận hành, khu thương mại tự do được kỳ vọng đóng góp thêm 1,5-2% GRDP thông qua thúc đẩy xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics.

Tận dụng lợi thế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới là chìa khóa để địa phương duy trì đà tăng trưởng.

Dù bức tranh kinh tế địa phương rất khả quan, nhưng khoảng cách tăng trưởng giữa nhóm dẫn đầu (gần 12%) và nhóm dưới (gần 6%) là một khoảng cách rất lớn và cần giải pháp rút ngắn.

Vì vậy, để duy trì đà tăng trưởng và có sự đồng đều giữa các địa phương, Cục Thống kê cho rằng thời gian tới cần có sự điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn để hỗ trợ các địa phương nhóm dưới không bị bỏ lại phía sau.

Cơ quan này cũng khuyến nghị các địa phương tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất.

"Việc tận dụng lợi thế quy mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới (chuyển đổi số, kinh tế xanh) sẽ là chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho toàn bộ hệ thống kinh tế địa phương trong những năm tiếp theo", ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.

Đồng thời, cần chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách, vốn đầu tư công; đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng bền vững.

Thực tiễn từ Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác cho thấy khi FDI được thu hút và sử dụng hiệu quả, dòng vốn này sẽ trở thành "đòn bẩy" thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.