TP.HCM giao nhiệm vụ nghiên cứu cầu Phú Mỹ 2, kết nối sân bay Long Thành 02/11/2025 21:35

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Sở ban ngành, các đơn vị liên quan về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2.

Động thái này được đưa ra dựa trên cơ sở kiến nghị của một công ty đề xuất, ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Theo định hướng trước đó, TP.HCM đang tiến hành nghiên cứu dự án cầu đường Phú Mỹ 2 nhằm tạo tuyến kết nối giữa khu Nam Sài Gòn và sân bay Long Thành.

Công trình dự kiến có tổng chiều dài khoảng 16,7 km, bao gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn dành cho xe thô sơ, với tổng vốn đầu tư hơn 21.484 tỉ đồng. Tuyến đường khởi đầu từ trục Nguyễn Hữu Thọ, đi qua các tuyến Hoàng Quốc Việt, Đào Trí (quận 7 cũ), sau đó vượt sông Đồng Nai để nối với đường Liên cảng và 25C (tỉnh Đồng Nai).

Theo phương án thiết kế sơ bộ, dự án sẽ có các đoạn đường trên cao, kết cấu nhiều tầng.

Khu vực cầu Phú Mỹ 2 đi qua. Ảnh: ĐT

UBND TP đề nghị công ty đề xuất dự án tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách TP) để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; thời hạn được giao để hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng kể từ ngày 31-10.

Trường hợp, sau khi thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn 12 tháng mà công ty chưa hoàn thành đề xuất thì xem như công ty từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện.

Việc giao lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định công ty là nhà đầu tư thực hiện dự án; UBND TP sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan hướng dẫn công ty lập, trình thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Sở NNMT TP chịu trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư và Sở NNMT tỉnh Đồng Nai để xác định quỹ đất đối ứng theo quy định pháp luật trong trường hợp dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các phường, xã liên quan thực hiện lập điều chỉnh cục bộ các Đồ án Quy hoạch (nếu có) có ảnh hưởng bởi dự án đảm bảo đồng bộ theo tiến độ đề xuất chủ trương đầu tư.